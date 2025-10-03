유재이, 오늘(3일) 비공개 결혼식…예비신랑은 비연예인

배우 유재이. 사진 = 유재이 SNS 계정

배우 유재이가 비연예인 예비신랑과 백년가약을 맺는다.

3일, 유재이는 서울 모처에서 비연예인 예비신랑과 결혼식을 올린다. 두 사람은 오랜 시간 열애 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

유재이는 자신의 SNS를 통해 웨딩 화보를 공개하며 결혼 소식을 직접 전했다. 함께 공개된 사진 속 유재이는 순백의 드레스를 입고 설렘 가득한 예비 신부의 면모를 드러냈고, 예비신랑 역시 훈훈한 외모로 눈길을 끌었다. 소속사 수컴퍼니 또한 공식 입장을 통해 유재이의 결혼 소식을 전했다.

한편, 유재이는 서울예술대학교 연기과 출신으로, 2016년 드라마 ‘마스터-국수의 신’을 통해 데뷔했다. 이후 ‘안단테’에서 엑소 카이와 남매로 호흡을 맞추며 얼굴을 알렸고, ‘어쩌다 발견한 하루’, ‘진짜가 나타났다!’ 등 다양한 드라마와 영화 ‘비밥바룰라’, ‘인턴형사 오견식’ 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]