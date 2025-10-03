이재명 대통령 부부, ‘냉부해’ 출연…K-푸드 전도사로 나선다

이재명 대통령이 ‘냉장고를 부탁해’에 출연한다는 소식이 전해지자 예고편도 화제를 모으고 있다. 사진 = JTBC

이재명 대통령이 ‘냉장고를 부탁해’에 출연한다는 소식이 전해지자 예고편도 화제를 모으고 있다.

JTBC는 2일 공식 SNS를 통해 추석 특집 ‘냉장고를 부탁해’ 예고 영상을 공개했다. 영상에는 이 대통령과 부인 김혜경 여사가 함께 등장해 시청자들에게 인사를 건네는 모습이 담겼으며, ‘역대급 게스트’라는 문구가 눈길을 끈다.

‘냉부해’는 셰프들이 의뢰인의 냉장고 속 재료를 활용해 15분 이내에 요리를 완성하는 콘셉트로 진행되는 요리 대결 프로그램이다.

이 대통령 부부가 출연하는 방송은 오는 5일(일) 밤 9시, ‘추석 특집 K 냉장고를 부탁해’라는 테마로 전파를 탄다. 방송에서는 셰프들이 제철 식재료를 활용해 세계인이 즐길 만한 요리를 선보일 예정이며, 한국의 전통 명절 음식과 한식 문화가 주요 소재로 등장할 예정이다.

대통령실 관계자에 따르면 “이 대통령 부부는 ‘K-푸드 전도사’로서 한국의 제철 농수산물과 전통 추석 음식을 소개하고, 평소 즐겨 먹는 한식과 한가위와 관련된 옛 추억 등 진솔한 이야기를 공유한다”고 밝혔다.

또한 “넷플릭스를 통해 세계에 방영되는 이번 추석 특집 방송을 통해 국민께는 명절의 따뜻한 정서를 전하고, 글로벌 시청자에게는 음식을 통한 K-컬처의 새로운 매력을 전달할 수 있을 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]