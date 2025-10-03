적재♥허송연, 오늘(3일) 결혼…가족과 함께 비공개 예식

가수 적재, 방송인 허송연. 사진 = 어비스 컴퍼니, 허송연 SNS 계정

가수 적재와 방송인 허송연이 오늘(3일) 결혼식을 올린다.

두 사람의 결혼식은 서울 종로구 삼청동의 한 예식장에서 양가 가족과 지인의 축복 속에 비공개로 조용히 진행될 예정이다.

적재는 앞서 지난 1일, 자신의 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 알렸다. 그는 “평생을 약속한 사람이 생겼다. 있는 그대로의 저를 이해하고 아껴주는 소중한 사람을 만나 앞으로의 삶을 함께하기로 했다”고 밝혔다. 이어 “조금은 떨리고 두렵지만 새로운 시작을 앞둔 저에게 따뜻한 응원을 보내주시면 감사하겠다. 좋은 음악과 연주로 보답하겠다”고 덧붙였다.

결혼식은 적재의 소속사 어비스컴퍼니의 입장대로 “결혼은 아티스트의 개인적인 일인 만큼 구체적인 내용은 공개하기 어렵다”며 비공개로 치러진다.

한편, 적재는 2014년 ‘한마디’로 데뷔했으며, 이소라, 김동률, 아이유 등 수많은 뮤지션의 세션 기타리스트로 활동하며 이름을 알렸다. 이후 싱어송라이터로 전향해 ‘별 보러 가자’ ‘나랑 같이 걸을래’ 등 히트곡으로 많은 사랑받았다.

허송연은 이화여대 출신 아나운서로, OBS ‘행복 부동산 연구소’, tvN ‘엄마 나 왔어’ 등 다양한 방송에 출연하며 얼굴을 알렸다. 또한 걸그룹 카라 허영지의 친언니로, 두 자매는 유튜브 채널 ‘허자매’를 통해 일상과 공감 콘텐츠로 팬들과 소통해왔다.

