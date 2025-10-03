이성민, 스크린 접수한 ‘베테랑의 품격’

배우 이성민이 올 추석 극장가를 뜨겁게 물들인다.

이성민은 영화 ‘어쩔수가없다’에 이어 영화 ‘보스’까지 연이어 스크린에 등장하며 관객들을 사로잡을 예정이다. 소속사 HB엔터테인먼트는 추석 연휴를 맞아 두 작품의 미공개 스틸을 공개해 기대감을 한층 고조시키고 있다.

지난 24일 개봉해 5일 만에 100만 관객을 돌파하며 흥행 질주를 이어가고 있는 ‘어쩔수가없다’에서 이성민은 20년 넘게 다닌 제지 회사에서 해고당한 뒤 재취업을 위해 고군분투하는 제지업계 베테랑 구범모 역을 맡았다.

이성민은 아날로그 방식만 고집하는 외골수이자 시대와 동떨어진 ‘아날로그형 인간’으로, 사회 변화 속에서 소외된 중년 남성의 초라한 자화상을 사실적으로 그려냈다. 범모는 일자리를 잃고 점점 가족과도 소원한 모습으로 무기력한 가장이 겪는 처절한 현실과 사회적 부조리를 블랙코미디적 풍자로 담아냈다.

이성민은 억누른 분노가 터져 나오는 폭발적인 감정을 섬세하면서도 날것 그대로 연기하며 인물을 입체적으로 완성했다. 특히 ‘고추잠자리 씬’으로 불리는 시퀀스에서는 이병헌, 염혜란과 함께 예측 불가의 긴장감을 자아내며, 웃음과 비극, 풍자와 현실을 동시에 압축해 보여줬다. 이 장면은 베니스 영화제 상영 당시 관객들의 박수갈채를 이끌어내며 해외 무대에서도 강렬한 존재감을 각인시켰다. 국내 관객들 역시 호평을 쏟아내고 있다.

이성민은 오늘(3일) 개봉하는 영화 ‘보스’에서는 식구파의 보스 대수로 변신해 또 다른 매력을 보여준다. 대수는 단순무식하지만 조직원들을 끔찍이 아끼는 인물로, 우스꽝스러운 말투와 몸짓으로 관객들에게 웃음을 전할 예정이다. ‘어쩔수가없다’에서 절망적인 가장을 그린 이성민이 이번에는 유쾌한 보스로 완전히 다른 결을 선보이며 극장가에 활력을 불어넣을 것으로 기대를 모은다.

올가을 스크린을 장악한 이성민은 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’과 내년 방송 예정인 JTBC 드라마 ‘신의 구슬’을 통해 다시 브라운관으로 활동 무대를 넓힌다. 블랙코미디와 코믹 연기를 오가며 폭넓은 스펙트럼을 증명한 그는 변화무쌍한 연기 변신으로 베테랑의 품격을 증명해내고 있다. 작품의 퀄리티와 극장 흥행을 책임지는 ‘믿고 보는 배우’ 이성민, 그의 끝없는 전성기에 뜨거운 관심이 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

