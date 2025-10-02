“앨범 작업 중…공백기 길지 않을 것” BTS 지민, 방탄 완전체 예고

사진= 지민 SNS

그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 지민이 지난 2일(현지시간) 프랑스 파리에서 깜짝 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하며 근황과 앞으로의 활동 계획을 직접 밝혔다.

지민은 지난달 30일, 디올 글로벌 앰버서더 자격으로 ‘디올 SS26 컬렉션 쇼’ 참석을 위해 파리로 출국했다. 이후 귀국을 앞두고 머물고 있던 호텔에서 라이브 방송을 진행, 팬들의 질문에 솔직하게 답하며 진심 어린 모습을 보였다.

공연 준비 여부에 대한 질문이 나오자 지민은 “공연 준비를 할 게 아직 없어 가지고. 앨범 작업 열심히 하고 있다. 더 늦어지지 않게 빠르게 잘해 보겠다. 이제 방탄 복귀 해야지”라며 방탄소년단 활동 복귀 계획을 직접 언급했다.

이어 그는 새 앨범에 대해 “기대가 많이 된다. 이번 앨범에 열심히 작업하고 있는데 여러분들이 어떻게 느끼실지가 되게 궁금한 앨범이 될 것 같다. 저희에겐 너무 다들 소중하게 생각하는 앨범이 될 거 같다”며 기대감을 드러냈다.

또한, 지민은 공백기를 길게 두지 않겠다고 강조하며 "러닝과 다이어트를 하며 컴백을 준비하고 있다"고 전해 팬들의 기대감을 높였다.

앞서 개인적인 사생활과 관련된 영상 유출로 인해 교제와 이별 사실이 공개됐던 지민은 이날 방송에서 솔직한 속내도 전했다. 그는 “좋은 모습을 계속 보여 주고 싶은데 이게 뭐 인생을 잘 살아간다는 게 쉬운 일은 아니니까.”라며 털어놓았고, “좋은 어른이 되는 것과 좋은 삶을 사는 것과 이런 것들이 쉬운 일은 아니라고 많이 느끼면서 살고 있다. 어른 흉내를 내는 것”이라고 고백했다.

그럼에도 불구하고 그는 “앞으로도 잘 살아가 볼 거고 좋은 모습 계속 보여 줄 거고 주려고 더 노력할 것”이라며 진심을 담은 다짐을 전했다.

방송 말미, 지민은 팬들에게 “저는 걱정하지 마시고, 여러분들만 건강하시고 행복하시면 된다.”며 따뜻한 메시지를 전했고, “언제든지 오겠다. 얼른 준비해서 여러분들한테 보여 주겠다. 한국에서 보자.”라며 아쉬운 작별 인사를 남겼다.

<세계일보>

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]