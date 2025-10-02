李 대통령, 주차관리원으로 변신? APEC 홍보에 GD·장원영·박지성까지 ‘초호화 라인업’

사진=2025 APEC 정상회의 홍보영상 갈무리

2025년 경주에서 열리는 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 홍보하는 특별 영상이 2일 공개됐다.

이번 영상에는 지드래곤, 박찬욱 감독, 박지성, 아이브 장원영, DJ 페기 구 등 한국을 대표하는 스타들이 총출동했다. 특히 이재명 대통령이 항공기 유도원(마샬러)으로 변신해 2초간 깜짝 등장하면서 큰 화제를 모았다.

사진= 이재명 대통령 SNS

홍보 영상은 카카오엔터테인먼트 자회사 ‘돌고래유괴단’의 신우석 감독이 연출을 맡았다. 뉴욕페스티벌 등 다수의 국제 수상 경력이 있는 그는 이번에도 독창적인 스토리텔링으로 시선을 끌었다.

작품은 한국의 전통미를 담은 한옥 외관의 퓨전 한식당에 APEC 회원국 인사들이 모이는 장면으로 시작해 “세계가 경주로 모인다”는 메시지를 담았다. 대사 없이 전개되는 영상 속에서 대통령은 경광봉을 들고 항공기를 유도하는 모습으로 등장하며, 각국 비행기를 한국 항공기 뒤로 정리하는 장면으로 상징성을 더했다.

외교부는 “혼란을 극복하고 질서 있게 국제사회에 복귀한 대한민국을 은유하는 장면을 표현했다”고 설명했다.

사진=2025 APEC 정상회의 홍보영상 갈무리

연출을 맡은 신우석 감독 역시 “개최국을 대표하는 인물로 대통령이 참여해주셔야 한다고 생각했다”며 “권위적 모습 대신 항공기를 정리하는 주차관리원 역할을 부탁드렸다. 쉽지 않은 선택에 함께해주셔서 감사하다”고 전했다.

이재명 대통령은 지난 8월 대통령실에서 직접 유도원 복장을 입고 촬영에 임했으며, 공항 배경은 CG로 구현됐다. 그는 인스타그램에 “이제부터 진짜 #주차관리남. 감독님 이거 맞아요?”라는 글과 함께 촬영 현장 사진을 공개해 눈길을 끌었다.

이번 영상에는 지드래곤, 장원영, 박찬욱 감독, 박지성, DJ 페기 구, 안성재 셰프 등이 바쁜 일정에도 불구하고 개런티 없이 참여했다. 지드래곤은 뉴욕 공연을 마친 직후 촬영에 합류했고, 박찬욱 감독 또한 영화 홍보 일정을 쪼개 촬영을 진행했다.

외교부는 “제작에 필요한 최소한의 실비만 지원됐고 제작진과 출연진 모두 개런티를 받지 않았다”고 밝혔다. 신우석 감독은 “K콘텐츠가 전 세계로 고유 영역을 넓히고 있는 만큼, 기존 홍보 영상 문법을 벗어나 새로운 방식으로 메시지를 전달하고자 했다”며 “APEC 개최를 알리면서 국민에게 자부심과 고양감을 줄 수 있기를 바랐다”고 말했다.

한편, 2025 경주 APEC 정상회의는 오는 10월 31일부터 이틀간 열리며, 아시아·태평양 주요국 정상들이 참석한다. 특히 미·중 정상의 회동이 예정되면서 올해 최대 외교 이벤트로 관심을 받고 있다.

