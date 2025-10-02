용인FC, 용인탑치과의원과 맞손… 스폰서십 계약 체결

사진=용인FC 제공

용인FC(가칭)가 용인탑치과의원과 손잡았다.

용인FC는 2일 용인미르스타디움에서 용인탑치과의원과 스폰서십 조인식을 개최했다.

구단은 이번 협약을 통해 용인 관내 의료기관이 힘을 모아 시민들에게 더욱 긍정적인 가치를 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 건강과 스포츠라는 공통된 키워드를 중심으로 지역 사회와의 연결점을 넓히고 팬과 시민이 체감할 수 있는 다양한 활동을 모색할 예정이다.

김원철 대표원장은 “용인의 프로축구단 창단만을 기다려온 끝에 이렇게 인연이 닿게 돼 매우 기쁘고 감사하다. 앞으로 용인FC, 용인시민분들과 함께 이뤄갈 많은 일들이 벌써부터 기대된다”고 했다.

용인FC 최희학 대표이사는 “용인FC에 후원해 주신 데 깊이 감사드린다. 이번 협약은 구단과 지역 의료기관이 함께 시민의 삶의 질 향상에 기여할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 다양한 스폰서십을 통해 구단의 사회적 가치를 높이고 지역과 함께 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

