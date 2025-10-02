‘야마모토 무실점’ 다저스, 신시내티 꺾고 디비전시리즈 진출… 김혜성 2G 연속 결장

다저스 무키 베츠가 2일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저스타디움에서 열린 2025 내셔널리그 와일드카드 2차전 신시내티 레즈와의 경기에 2번 타자 유격수로 선발 출전해 1회말 2루타를 친 뒤 뛰고 있다. 사진=뉴시스

딱 두 경기면 충분했다. LA 다저스가 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS·5전3승제)에 진출했다.

다저스는 2일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저스타디움에서 열린 2025 와일드카드시리즈(NLWC·3전2선승제) 2차전에서 8-4로 이겼다. 2연승을 달린 다저스는 NLDS 진출 티켓을 거머쥐었다. 다저스는 오는 5일부터 필라델피아 필리스와 NLDS를 치른다.

투타가 든든했다. 마운드에서는 다저스 선발 야마모토 요시노부가 6⅔이닝 4피안타 2볼넷 무실점 호투했다. 타선에서는 무키 베츠가 5타수 4안타 3타점 1득점을 올리며 앞장섰다. 오타니 쇼헤이는 4타수 1안타 1타점 1득점으로 힘을 보탰다.

승부는 3-2로 다저스가 앞선 6회말에 갈렸다. 1사 1, 3루에서 오타니의 1타점 적시타로 한 점을 달아난 다저스는 베츠의 1타점으로 신바람을 냈다. 이어진 1사 만루에서 테오스카 에르난데스가 2타점 2루타를 터뜨렸다.

다만 이날 김혜성에게는 기회가 오지 않았다. 아쉽게도 2경기 연속 벤치만 달궜다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

