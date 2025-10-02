그룹 '트와이스' 정연이 건강 문제로 필리핀 공연에 불참한다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 2일 팬 소통 플랫폼을 통해 "정연이 오는 4일 트와이스 '디스 이즈 포' 월드 투어 불라칸 공연에 건강상 이유로 부득이하게 불참하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "오랜 시간 공연을 기다려주신 팬 여러분께 실망스러운 소식 전하게 된 점 진심으로 사과드린다"며 "아티스트의 건강과 회복을 최우선으로 고려해 불가피하게 내린 결정임을 너른 양해 부탁드린다"고 전했다.

정연은 지난 7월부터 진행 중인 트와이스의 여섯 번째 월드투어 '디스 이즈 포'에 참여해왔다.

지난달 27~28일 마카오 공연 무대에 올랐지만 해당 공연 이후 일주일 만에 불참 소식을 알려 팬들의 걱정을 자아냈다.

한편 정연은 2020년 목 디스크 수술로 활동을 중단한 뒤 이듬해 6월 복귀했다. 그러나 스테로이드 부작용 및 공황 장애 증상으로 2개월 만에 일시적으로 공백기를 가졌다.

