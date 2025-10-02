“가을야구서 만나요” SSG, 만원 관중과 함께 홈 피날레

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)는 1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 한화이글스와의 홈 최종전에서 구단 최초 시즌 21번째 만원 관중을 달성, 팬들과 함께 정규시즌 피날레를 장식했다.

올 시즌 SSG는 인천 연고 구단 최초로 3년 연속 100만 관중을 기록했으며, 최종 누적 관중 1,281,093명으로 구단 역대 최다 기록을 세웠다. 이는 올 시즌 KBO 리그 전체에서도 다섯 번째로 높은 수치로, 구단의 흥행 저력을 입증한 성과다.

SSG는 올 시즌 투수진의 안정적인 활약을 앞세워 리그 3위를 확정 지었다. 준플레이오프(준PO) 직행 티켓을 거머쥐었다. 홈 최종전을 맞아 팬들과 함께하는 특별 행사 ‘레드 데이’를 개최하며 시즌의 대미를 장식했다.

이날 선수단은 ‘레드 데이’ 컨셉에 맞게 붉은색 원정 유니폼을 착용했으며, 관중석은 팬들의 레드 물결 응원으로 가득 채워졌다. 구단은 팬들에게 스페셜 기프트(레드 플래쉬 스티커, 모먼츠 카드팩, KBO변색컵)와 함께 구단 공식 유튜브 채널 ‘쓱튜브’ 20만 구독 달성을 기념해 제작한 티셔츠도 배포했다.

경기 종료 후에는 선수단 전원이 그라운드에 도열해 올 시즌 동안 열렬한 성원을 보내준 팬들에게 감사 인사를 전하고, 다가올 포스트시즌 각오를 다지기도 했다.

사진=SSG랜더스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]