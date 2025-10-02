故 최진실 17주기…홍진경·이영자·가족들 한자리에 ‘그립다 진실아’

사진= 뉴시스

탤런트 故 최진실이 세상을 떠난 지 17년이 흘렀다.

2008년 10월 2일 자택에서 숨진 채 발견된 그는 여전히 대중의 기억 속에 남아 있다. 이후 남동생 최진영(2010년 별세), 전 남편 조성민(2013년 별세)까지 잇따라 세상을 등지며 안타까움을 더했다.

최진실의 유해는 경기도 양평 갑산공원에 안치돼 있으며, 바로 옆에는 최진영의 납골묘가 자리하고 있다. 17주기를 맞은 이날, 어머니 정옥숙 씨와 아들 최환희, 절친 홍진경이 묘소를 찾아 고인을 기렸다.

홍진경은 “진실 언니의 영원한 안식을 바랍니다”라는 메시지가 담긴 꽃다발을 올렸고, 개그우먼 이영자는 “진실아, 그립다”라는 글귀를 남겨 눈길을 끌었다.

딸 최준희는 하루 전 묘역을 찾았다. 그는 SNS에 “딸내미 너무 바빠서 자주 못 와 미안하다. 오늘도 그날처럼 날씨가 좋다. 내가 와서 기분 좋은가 봐. 혼자 엄마에게 꽉 찬 사랑을 남기고 간다”라는 글로 그리움을 전했다.

최진실은 1988년 광고 모델로 데뷔한 뒤 드라마 ‘조선왕조 500년-한중록’, ‘질투’, ‘별은 내 가슴에’, ‘그대 그리고 나’, ‘장밋빛 인생’, ‘내 생애 마지막 스캔들’ 등 굵직한 작품에서 활약하며 국민 배우로 자리매김했다. 영화 ‘편지’ 역시 대표작으로 꼽힌다.

2000년 야구선수 조성민과 결혼했으나 4년 만에 이혼했고 슬하에 1남 1녀를 두었다. 아들 최환희는 2020년 래퍼 지플랫으로 데뷔해 올해 3월 ‘벤 블리스’라는 새 이름으로 활동을 이어가고 있으며, 딸 최준희는 인플루언서로 활동 중이다.

