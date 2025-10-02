코팬글로벌, 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 공식 응원봉 글로벌 론칭

이미지=코팬글로벌(COPAN GLOBAL)

K-POP 굿즈 전문기업 코팬글로벌(COPAN GLOBAL)은 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(K Pop Demon Hunters)의 공식 응원봉을 글로벌 동시 출시했다고 2일 밝혔다.

업체에 따르면 헌트릭스(HUNTR/X) 버전과 사자 보이즈(Saja Boys) 버전으로 총2종으로 구성된 응원봉은 앱과 무선 제어를 통한 다양한 연출 기능과 꾸미기 악세서리 라인업으로 팬 경험을 한층 확장했다.

이번 공식 응원봉은 팬들이 작품 속 아티스트와 더욱 깊이 교감할 수 있도록 제작되었으며 전용 크래들(거치대)도 함께 포함된 풀 패키지로 제공되어 안정적인 거치가 가능하며, 소장성과 활용도를 동시에 높였다.

응원봉은 전용 앱과 무선 제어를 통해 다양한 색상과 연출을 구현할 수 있다. 공연장에서는 구역별 조명이 바뀌거나 파도타기처럼 이어지는 빛의 물결을 연출할 수 있어, 팬들이 함께 참여하는 특별한 현장감을 만들어낸다. 이는 코팬글로벌이 축적해온 K-POP 응원봉 제작·연출 경험과 독자 기술이 반영된 것으로, 향후 다양한 현장과 일상에서 팬들이 즐길 수 있는 경험을 극대화한다.

응원봉은 팬 경험의 중심으로 자리잡으며, 꾸미기 가능한 악세서리 라인업을 통해 팬의 개성을 표현할 수 있다. 응원봉에 부착할 수 있는 스티커, 미니 후디, 스트랩 등 10여 종의 악세서리가 함께 공개되어, 팬들이 자신만의 방식으로 제품을 꾸미고 일상에서도 즐길 수 있도록 했다.

이번 제품은 지난 9월 30일 온라인 사전 예약 판매를 시작했으며 오는 11월 14일부터는 위드뮤(Withmuu) 매장(명동·잠실)을 비롯한 글로벌 오프라인 매장에서 직접 만나볼 수 있다. 온라인 예판 제품은 11월 24일부터 순차 배송이 진행될 예정이다.

현재 온라인 예판은 위드뮤 글로벌 온라인몰, 일본·태국 등 주요 채널 및 hello82(북미)를 통해 진행 중이다. 코팬글로벌은 이러한 유통망을 기반으로 전 세계 팬덤이 동시에 제품을 접할 수 있도록 확대해, 글로벌 팬경험의 일관성을 강화하고 있다.

코팬글로벌 관계자는 “이번 케이팝 데몬 헌터스 공식 응원봉은 콘텐츠와 K-POP 공연 문화가 결합된 상징적 사례”라며, “코팬글로벌은 앞으로도 전 세계 팬들이 콘텐츠와 더욱 깊이 연결될 수 있도록, 실물 굿즈와 디지털 경험을 아우르는 혁신을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

황지혜 기자

