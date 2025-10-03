프로야구 선수 출신 방송인 강병규, 팬더TV 엑셀방송 MC로 복귀

더 크루 스튜디오는 프로야구 선수 출신 방송인 강병규가 또 한 번 새로운 도전에 나섰다고 3일 밝혔다.

인터넷 플랫폼 팬더TV의 엑셀방송 프로그램 더 크루(The Crew)는 강병규가 진행자로 합류하며 오랜만에 본격적인 방송 활동을 시작했다고 전했다.

강병규는 2000년대 초반부터 슈퍼TV 일요일은 즐거워, 위험한 초대, 쿵쿵따, 산장미팅 – 장미의 전쟁, 비타민, 도전 1000곡 등 다수의 인기 프로그램을 이끌며 KBS 출연료 순위 최상위권에 오를 만큼 큰 사랑을 받았다. 하지만 2010년 이후 긴 공백기를 가진 그는 최근 유튜브 콘텐츠 논논논을 통해 방송에 복귀, 신정환, 임덕영 무속인, 가수 장혜리와 함께 토크쇼를 진행하며 변화를 예고한 바 있다.

이번에 강병규가 맡은 엑셀방송 더 크루는 실시간 라이브 후원을 기반으로 BJ들의 순위를 매기는 새로운 콘셉트의 프로그램이다.

제작사 더 크루 스튜디오 황재원 대표는 “지상파 MC 경험을 갖춘 강병규의 합류로 방송 무대의 수준이 한층 높아질 것”이라고 기대감을 전했다.

강병규가 진행하는 더 크루의 첫 방송은 지난 15일 오후 3시 팬더TV를 통해 공개됐다.

