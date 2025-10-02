“청주의 매력, 함께 느껴요!” KB국민은행, 청스투어 시즌4 공개

사진=청주 KB국민은행 스타즈 제공

‘청스투어’ 네 번째 시간, 한층 깊은 케미스트리와 함께 돌아왔다. 여자프로농구 KB국민은행이 구단 공식 유튜브 채널인 ‘국민농구방송’을 통해 기획 콘텐츠 청스투어 시즌4를 공개했다.

2022년부터 연간 시즌제로 제작되고 있는 KB의 청스투어는 선수단이 청주의 숨은 매력을 직접 체험하고 소개하는 연고지 홍보 프로그램이다. 이번에 공개된 청스투어 시즌4에서는 재미와 맛, 힐링, 감성, 예술 등 5가지 테마로 ‘버킷리스트 투어’를 구성해 선수단이 청주의 곳곳을 누비며 다채로운 매력을 전할 예정이다.

특히 강이슬·송윤하(개띠), 박지수·나윤정(호랑이띠), 고현지·성수연(닭띠) 등 같은 띠 조합의 팀 구성을 통해 각기 찐친 케미스트리를 바탕으로 팬들에게 유쾌한 재미와 웃음을 선사할 계획이다. 또한 현장에서 이루어진 셀럽 및 시민들과의 깜짝 만남도 영상을 통해 확인할 수 있다.

이번 촬영에 참여한 주장 박지수는 “벌써 네 번째 청스투어지만, 매번 새롭고 재밌다”며 “청주의 매력을 팬 여러분이 함께 느꼈으면 좋겠다”고 연고지에 대한 애정을 드러냈다.

한편, KB는 내달 1일 오후 7시 청주체육관에서 공식 평가전과 출정식을 겸한 ‘2025∼2026시즌 쇼케이스’를 기획하고 있다. 이는 향후 보도자료와 구단 SNS 등을 통해 세부 내용을 공지할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]