톡스앤필 신논현점 권용휘 원장, ‘슬림코리아 세미나’서 ‘통증 관리 및 시술 노하우’ 발표

최근 제이시스메디칼 주최 ‘톡스앤필×슬림코리아 네트워크 세미나’에서 톡스앤필 신논현점 권용휘 원장이 복합 에너지 장비와 스킨부스터를 활용한 최신 안티에이징 시술 전략을 주제로 한 강연을 성공적으로 마쳤다.

권 원장은 이번 강연에서 덴서티·포텐자·스킨부스터를 조합한 복합 시술 프로토콜과 함께, 눈가 주름 및 탄력 개선을 위한 ‘덴서티 아이+ 쥬베룩 아이 컴바인 시술’에 대한 임상 경험을 공유했다.

그는 피부 전반의 탄력과 재생 효과를 높이는 방법뿐 아니라 눈가처럼 민감한 부위를 보다 안전하고 효과적으로 개선하기 위한 맞춤 전략을 소개했다.

권 원장은 다년간의 임상 경험을 기반으로 환자의 피부 두께·탄력도·노화 패턴을 정밀 분석해 시술 계획을 세우는 것이 만족도와 안전성 확보의 핵심이라고 강조했다.

권용휘 원장은 “민감한 눈가 시술 시 덴서티 아이의 고주파 리프팅 효과와 쥬베룩 아이의 피부 재생·콜라겐 유도 기능을 병합해 자연스럽고 안정적인 결과를 도출하는 노하우를 소개한다”며 “시술 중 불편감을 줄이기 위해 통증 관리 프로토콜을 적용하고 있음을 언급하며, 환자의 편안함을 유지하는 동시에 시술 효과를 높이는 전략을 공유하는 자리 “였다고 전했다.

권 원장은 이번 행사에서 제이시스메디칼 ‘RUN TO GROW’ 디플로마를 수여받아, 복합 시술 및 맞춤형 안티에이징 분야에서의 학술적 기여와 임상적 전문성을 인정받았다.

톡스앤필 관계자는 “권용휘 원장이 제시한 복합 시술 전략과 눈가 개선 노하우는 실제 임상 현장에서 바로 적용 가능한 인사이트를 제공해 환자 개개인의 피부 상태와 고민에 더욱 세밀하게 대응할 수 있게 했다”며 “이번 세미나를 통해 고객들에게 더 안전하고 만족도 높은 시술 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]