40대 여성 아나운서, 10대 친딸 폭행해 숨지게 한 혐의로 구속

40대 여성 아나운서 A씨가 10대 친딸을 폭행해 숨지게 한 혐의로 구속됐다. 사진 = JTBC

지난 1일 방송된 JTBC ‘사건반장’에 따르면 A씨가 온몸에 멍이 든 친딸 B양을 방치해 숨지게 한 혐의(유기치사)로 긴급체포 후 구속됐다는 소식을 전했다.

방송에 따르면 A씨는 지난달 22일 오후 B양을 차에 태워 병원에 데려갔으나, B양은 이미 숨진 상태였다. A씨는 “일하다가 차에 와보니 딸이 의식이 없어 병원에 데려왔다”고 진술했으나, 병원 측이 B양의 몸에 난 멍 자국 등을 발견해 경찰에 신고했다.

경찰은 A씨가 딸을 폭행해 숨지게 한 것으로 보고 구속했으며, 보호 의무자인 A씨가 제때 치료를 받게 하지 않아 딸이 사망한 점을 중점적으로 조사 중이다.

모녀는 경남 진주에 거주하며, 사건 전날 남해소방서 주최 소방 훈련 행사에 함께 참여하기 위해 남해군을 방문했던 것으로 전해졌다. A씨는 경남 진주 지역에서 가수 겸 아나운서로 활동해 온 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 계속 조사할 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

