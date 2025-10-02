불면증 잡는 PEMF…운동선수 회복의 숨은 무기?

치열한 경쟁에 나서는 운동선수에게 ‘수면’은 단순한 휴식이 아니다. 경기력 유지와 회복의 핵심 요소지만, 경기 전후 긴장과 근육 피로로 인해 불면에 시달리는 경우가 적지 않다. 수면 부족은 근육 회복 지연, 부상 위험 증가, 경기력 저하로 이어지며 선수들에게 치명적이다. 최근에는 이를 보완할 새로운 솔루션으로 PEMF(펄스 전자기장) 기술이 주목받고 있다.

◆ 수면 질, PEMF로 달라지다

2024년 노르웨이 여성 축구팀을 대상으로 한 연구(Moen et al., Frontiers in Sports and Active Living)는 PEMF가 선수들의 수면 질 개선에 실질적 효과가 있음을 보여줬다. 엘리트 선수 21명이 경기 전후 PEMF 장치(BEMER)를 적용한 결과, 평균 수면 시간이 15~20% 늘었고, 깊은 수면(REM·N3 단계)도 유의미하게 증가했다.

선수들은 “몸이 가볍다”, “피로가 덜하다”는 주관적 회복감을 보고했고, 혈류 순환이 개선되면서 근육 통증과 뻐근함이 줄어 회복 속도 또한 빨라졌다. 연구진은 “440시간 이상 장기적으로 PEMF를 적용한 선수에서 특히 효과가 두드러졌다”며 꾸준한 활용의 필요성을 강조했다.

◆ 일반인에게도 확장 가능한 기술

PEMF는 운동선수에 국한된 기술이 아니다. 불면증, 수면장애로 고통받는 일반인들에게도 적용 가능성이 크다. 전자기장이 뇌와 신체 회복 과정에 긍정적인 영향을 주면서, 수면 질 개선과 체력 회복을 동시에 지원할 수 있기 때문이다.

전문가들은 향후 기기 발전과 임상 연구가 축적된다면, PEMF가 ‘수면 헬스케어’ 분야의 주요 옵션으로 자리 잡을 것으로 전망한다.

◆ 국내 시장에서도 존재감

국내에서는 익스럭스(Exlux)가 대표적인 PEMF 기기로 꼽힌다. 실제로 프로 골퍼 공태현, 김홍택 선수가 사용 후 “안 좋은 부위에 자극이 팍팍 꽂히면서 풀리고”, “세포 하나하나가 재배치되는 듯한 효과”, “몸풀기에 좋다”는 체감 후기를 전하며 주목받았다. 이처럼 선수들의 경험담은 단순한 마케팅을 넘어, PEMF의 효과와 신뢰성을 뒷받침하는 중요한 근거로 작용한다.

특히 익스럭스는 경기 전후뿐 아니라 일상 피로 회복에도 적용할 수 있어 활용 범위가 넓다. 전문가들은 “꾸준한 사용 시 수면의 질과 회복 능력을 동시에 높일 수 있다는 점에서 운동선수뿐 아니라 직장인, 수험생, 중장년층까지 폭넓게 도움이 될 수 있다”고 강조한다.

업계 관계자는 “PEMF가 향후 국내에서도 건강관리 기기로 자리매김할 가능성이 크다”며 “운동선수들의 사용 후기가 일반 소비자들의 신뢰도를 끌어올리고 있다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

