‘BTS 동생’ 코르티스, 레드불과 손 잡는다…브랜드 최초 K-팝 아티스트 파트너십 계약

올해 최고의 루키로 꼽히는 코르티스(CORTIS)가 에너지 드링크 브랜드 레드불과 브랜드 역사상 최초의 K-POP 아티스트로서 파트너십을 체결했다.

레드불은 ‘영 크리에이터 크루(Young Creator Crew)' 코르티스와의 협업을 통해 스포츠를 넘어 음악과 문화 전반을 후원하고 새로운 컬처를 창조하는 글로벌 문화 아이콘으로서의 브랜드 가치를 강화해 나갈 계획이다. 이번 협약에 앞서 레드불은 ‘레드불, 날개를 펼쳐줘요(Red Bull Gives You Wings)’라는 슬로건 아래 전 세계 스포츠, 댄스, e스포츠 등 다양한 분야의 루키들과 함께하며 이들의 도전과 성장을 응원해온 바 있다.

빅히트 뮤직 소속 코르티스는 지난 8월 데뷔와 동시에 ‘올해 최고의 신인’으로 주목받으며 최초, 최다, 1위 기록을 싹쓸이했다. 5인조로 구성된 이들은 음악·안무·영상을 공동 창작하는 ‘영 크리에이터 크루’로서 트렌디한 활동을 이어가고 있다. 데뷔 음반은 ‘빌보드200' 15위에 오르고, 한터차트 기준 누적 판매량 50만 장을 돌파하며 무서운 성장세를 보이고 있다.

레드불은 글로벌 잠재력을 지닌 코르티스와 협업을 통해 K-POP이라는 세계적인 문화 현장에서 브랜드 정체성을 더욱 확장해 나갈 계획이다. 레드불과 코르티스는 오는 10월 11일 미국 LA에서 열리는 ‘레드불 댄스 유어 스타일 월드 파이널(Red Bull Dance Your Style World Final)’에서 파트너십을 시작한다. 코르티스는 이 이벤트에서 레드불과의 첫 공식 협업을 진행하고, 이후 다양한 글로벌 프로젝트를 함께하며 음악과 컬처 전반에 새로운 에너지를 불어넣을 예정이다.

레드불 코리아 관계자는 “레드불은 전 세계에서 가능성이 무궁무진한 루키들과 함께하며 ‘레드불 날개를 펼쳐줘요’라는 브랜드 철학을 실천해왔다”며 “이번 코르티스와의 협업은 음악과 K-POP이라는 새로운 무대에서 레드불이 또 한 번 날개를 펼치는 의미있는 시작이 될 것”이라고 전했다.

레드불은 단순한 에너지 드링크 브랜드를 넘어 전 세계 음악과 문화를 연결하는 플랫폼으로 자리매김해왔다. ‘레드불 뮤직 아카데미(Red Bull Music Academy)’와 ‘레드불 사운드클래쉬(Red Bull SoundClash)’ 등 독창적인 음악 프로젝트를 통해 다양한 아티스트를 발굴 및 지원하며 문화적 영역을 확대해왔으며, 앞으로도 도전과 창의성을 지닌 차세대 아티스트들과 협업을 이어가며 글로벌 무대에서 새로운 영감을 전할 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

