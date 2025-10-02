최장 10일… 긴 추석 연휴, 명절증후군 관리 돕는 ‘리커버리 드링크’는?

올해 추석은 최장 10일간 이어지는 긴 연휴다. 이번처럼 긴 연휴를 보다 풍요롭고 편안하게 보내려면 과식, 장시간 운전 등으로 찾아올 수 있는 ‘명절증후군’을 예방·관리하는 게 도움이 된다.

유통업계는 추석 연휴 중 컨디션 회복을 돕는 ‘리커버리 드링크’를 제안한다. 기름진 명절 음식 등으로 무거워진 몸에 필요한 고농축 유산균 요거트부터, 장시간 운전 중 기분 전환을 도울 상큼한 음료, 성묘 등 야외 활동 후 수분을 보충해 줄 음료까지 맛있고 간편하게 즐길 수 있는 다채로운 음료 제품을 소개한다.

◆과식에 몸 무겁다? 체온 활동 유산균 3배 담은 요거트

명절 음식을 즐긴 후 무거워진 몸을 건강하게 비우는 데 도움을 줄 수 있는 아이템이 있다. 바로 풀무원다논 액티비아(ACTIVIA)가 선보인 '액티비아 부스트샷3'이다.

이 제품에는 액티비아 부스트샷3에는 브랜드 핵심 유산균 ‘비피더스 액티레귤라리스’가 액티비아 병 플레인 제품 대비 3배(보장균수 30억 CFU 이상/병)담겼다. 이 유산균은 체온과 같은 온도에서 가장 활발하게 활동하는 특징을 가지고 있어 속칭 체온 활동 유산균으로 불린다. 특히 장 끝까지[2] 살아가 원활한 배변활동과 장 건강에 도움을 줄 수 있다고 알려져 있다.

이번 제품은 설탕무첨가 플레인(병당 50kcal, 당류 2g)과 아침에 사과’(병당 60kcal) 2종으로 구성됐다. 소비자들에게 인기가 높은 플레이버로 당과 칼로리 부담도 없어, 온 가족이 부담 없이 즐기기 좋다. 여기에 100ml 부담 없는 용량으로 식사 후 섭취에도 손색이 없다.

◆장시간 운전에 지친다? 상큼한 음료로 기분전환

운전 시간이 길어지며 지루함을 느낀다면 상큼한 음료로 기분을 전환하는 것도 좋다.

스타벅스는 고객 요청에 힙입어 과거 인기를 끌었던 상큼한 피지오 2종을 재출시했다. ‘피치 딸기 피지오’는 복숭아와 딸기의 상큼함에 은은한 핑크빛과 발포감이 더해진 음료다. 지난 2023년 6월 출시돼 약 1년 2개월간 약 350만 잔 판매됐다.

‘체리&자두 에너지 피지오’는 체리와 자두의 새콤달콤함으로 에너지를 끌어올릴 수 있는 음료로, 지난 4월 출시 이후 한 달 간 약 100만 잔 판매됐다.

이디야커피는 과일 원물의 풍미를 살려 기존 과일주스 3종을 리뉴얼했다. ‘딸기주스’는 새콤달콤한 딸기 과육을 듬뿍 담아 상큼하면서 깊은 단맛을 살렸으며, ‘망고주스’는 진하고 부드러운 망고 본연의 풍부한 향을 강조했다. ‘블루베리주스’는 진한 색감과 함께 상큼한 블루베리를 그대로 갈아 넣어 특유의 새콤달콤한 맛을 구현했다.

◆성묘·벌초 등 야외활동 후엔 수분 채우기

성묘, 벌초 등 야외활동으로 땀을 흘린 후 간편하고 맛있게 수분을 보충할 수 있는 음료도 있다.

빙그레는 마그네슘과 수분을 함께 채울 수 있는 마그네슘 혼합음료 ‘마그네슘 워터’를 선보였다. 물에 잘 녹는 글루콘산 마그네슘을 사용, 1병(500mL) 기준 1일 영양성분 기준치의 32%에 해당하는 마그네슘 100mg이 담겨 있어 수분과 마그네슘을 동시에 간편하게 보충할 수 있다고.

또한 이 제품은 무설탕, 무착색료, 무보존료의 ‘3無 원칙’을 적용한 깔끔한 성분설계와 달콤하면서도 산뜻한 포도맛으로 일상 속 수분 보충이 필요할 때 청량하고 가볍게 즐길 수 있다.

동아오츠카의 ‘포카리스웨트 이온워터’도 있다. 이 제품은 물처럼 산뜻하고 가볍게 마실 수 있는 데일리 수분 보충 음료다. 인체 체액과 유사한 전해질 농도를 유지해 빠른 수분 흡수를 돕는다. 칼로리와 당 함량이 낮고, 색소·카페인·인공 향이 첨가되지 않아 산모들도 부담 없이 마실 수 있다. 해당 제품은 올해 1월부터 7월까지 매출이 전년 동기 대비 107%, 7월 한달 간은 전년 동월 대비 747% 성장하며 소비자들의 사랑을 받고 있다.

링티는 이마트24와 손잡고 새로운 스포츠음료 ‘리커버리 기어(Recovery Gear)’를 출시했다. 링티만의 특허 조성물을 활용한 이번 신제품은 수분과 전해질 보충을 기본으로 한다. 운동 중 수분과 에너지를 채우고, 활동 후에도 상쾌하게 즐길 수 있도록 설계됐다. 또한 최근 소비자들의 니즈를 반영해 제로 슈가, 제로 칼로리로 일상에서도 부담 없이 즐길 수 있다.

