“어덜트 온리”… 아난타라 벨리 몰디브, 어른만을 위한 럭셔리 만끽하세요

지상 천국 몰디브에서 ‘어덜트-온리 럭셔리 휴양지’를 찾는다면 ‘아난타라 벨리 몰디브 리조트(Anantara Veli Maldives Resort)’가 답이다. 이곳은 천혜의 수중 환경에 둘러싸여 온전한 휴식과 힐링 경험이 가능해 허니문을 떠나려는 신혼부부에게 꾸준히 사랑받고 있다.

리조트는 벨라나 국제공항에서 약 30분 거리에 위치한 몰디브 사우스 말레 아톨(South Malé Atoll)에 위치했다. 이곳에서의 여행은 몰디브에 내리자마자 시작된다. 공항 전용 라운지에서의 특별한 의전과 함께 스피드보트를 타고 리조트로 향한다.

리조트는 몰디브를 대표하는 어덜트 온리 휴양지다. 잘 보존된 섬의 생태계와 함께 프라이빗한 스테이 경험을 위해 빌라 호스트 서비스를 제공한다. 지난 2022년 12월 리노베이션을 통해 현대적인 시설과 함께 스타일리시한 인테리어 디자인이 더해졌다.

6개의 비치 풀 빌라를 포함해 몰디브의 상징과도 같은 오버 워터 빌라, 오션 풀 빌라 등 총 67개의 빌라를 갖추고 있다.

라군 위에 위치한 오버 워터 빌라는 환상적인 바다로 바로 뛰어들 수 있어 스노클링 등 수중 액티비티를 마음껏 즐길 수 있다. 몰디브의 열대 가든의 정취를 에메랄드 빛 바다와 함께 만끽하고 싶다면 해변에 위치한 비치 풀 빌라를 선택할 수 있다. 녹음이 우거진 프라이빗 정원과 해변이 직접 연결되어 있으며, 야외 다이닝 공간과 프라이빗 수영장을 갖추고 있다.

환상적인 몰디브 풍경을 만끽할 수 있는 데이 베드를 갖춘 선데크에서 편안한 휴식을 즐기거나 빌라에 비치된 요가 매트를 이용해 환상적인 풍경을 배경 삼아 루틴 운동을 이어갈 수 있다.

이곳에서는 신선한 식재료를 중심으로 몰디브 현지 요리를 비롯해 세계 각국의 스페셜 요리를 경험할 수 있다. 인도와 스리랑카, 몰디브 퓨전 요리를 선보이는 ‘커민(Cumin)’을 비롯, 스시와 사시미, 로바타야키 등 정통 일식을 선보이는 ‘오리가미(Origami)’가 있다. 전통 태국 양식의 건물에서 즐기는 정통 타이 요리를 반 후라(Baan Huraa)를 찾는 것도 좋겠다.

무엇보다 자매 호텔인 아난타라 디구 몰디브 리조트(Anantara Dhigu Maldives Resort)의 레스토랑 및 바를 이용할 수 있다.

몰디브에서만 즐길 수 있는 조금 더 특별한 액티비티를 원한다면 아난타라 벨리에서 운영하는 다양한 액티비티를 선택할 수 있다. 스쿠버다이빙을 포함해 산호 심기 등 다양한 수중 활동에 참여할 수 있으며, 특히 투숙 기간 동안 PADI 자격증에 도전할 수도 있다.

서핑을 비롯해 카약, 패러세일링 등 워터 스포츠도 즐길 수 있다. 특히 서핑은 연중 강습이 가능하고 4월부터 10월까지는 최적의 시즌이다.

태국의 대표 호텔 브랜드인 아난타라 호텔 & 리조트의 독보적인 웰니스 경험은 몰디브에서도 가능하다.

아난타라 벨리의 웰니스 센터인 밸런스 웰니스 바이 아난타라(Balance Wellness by Anantara)에서는 아유르베다와 태국식 전통 트리트먼트, 발리식 마사지 등 아시아 웰니스 전통을 기반으로 첨단 에스테틱 프로그램을 더해 완벽한 힐링 경험을 선사한다.

4개의 트리트먼트 스위트에서는 아유르베다 프로그램을 포함한 맞춤형 트리트먼트를 경험할 수 있으며, 하맘과 스팀 룸 및 사우나 시설 및 온전한 휴식을 위한 냉온수 플런지 풀을 갖춘 야외 정원의 릴렉스 공간을 갖추고 있다.

아난타라의 시그니처 쿠킹 클래스인 스파이스 스푼(Spice Spoons)을 통해 몰디브와 태국 요리를 배울 수 있다.

이 외에도 아난타라 벨리에서 특별한 추억을 사진으로 남길 수 있는 전문 포토 스튜디오가 있다. 리조트의 럭셔리 요트인 너바나(Nirvana Yacht)에 탑승해 프라이빗 크루즈를 즐길 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]