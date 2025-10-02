임윤아, ‘폭군의 셰프’로 ‘믿보배’ 클래스 증명…글로벌 활약ing

‘믿보배’ 임윤아(에스엠엔터테인먼트 소속)가 글로벌 활약을 이어가고 있다.

임윤아는 그동안 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’(연출 장태유, 극본 fGRD, 기획 스튜디오드래곤, 제작 필름그리다, 정유니버스)에서 최고의 순간 과거로 타임슬립한 프렌치 셰프 ‘연지영’ 역으로 출연해 폭넓은 연기 스펙트럼과 매력으로 시청자들을 사로잡았다.

특히 임윤아는 새로운 환경 속에서 성장해 가는 인물의 감정과 상황, 그리고 요리에 대한 열정, 능력, 도전 정신을 설득력 있게 표현한 것은 물론 여기에 자신이 가지고 있는 특유의 자연스러운 유머를 추가해 재미를 한층 더 높이며 작품을 풍성하게 완성시켰다.

무엇보다 극중 폭군 이헌(이채민 분)을 만나 경계하고 부딪히던 순간부터 점차 서로를 이해하고 신뢰를 쌓아가는 과정, 그 속에서 천천히 피어나는 로맨스까지 감정의 흐름을 자연스럽게 연결해 로맨틱 코미디 장르의 매력을 극대화했다.

이에 ‘폭군의 셰프’는 최종회에서 수도권 17.4%, 최고 20%, 전국 17.1%, 최고 19.4%(닐슨코리아 기준)로 올 한 해 방영된 미니시리즈 중 가장 높은 시청률을 남겼으며, 넷플릭스 글로벌 TOP10 TV(비영어) 부문 2주 연속 1위(넷플릭스 공식 순위 집계 사이트 투둠 기준)에 올라 전 세계 시청자들의 폭발적인 관심을 실감케 했다.

임윤아의 인기 역시 드라마를 넘어 글로벌 현장에서 그대로 입증, 최근 일본 요코하마에서 열린 ‘Bon Appétit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING’(‘폭군의 셰프’ 윤아 드라마 팬미팅)에서는 작품에 관한 다양한 비하인드 이야기와 함께 ‘폭군의 셰프’ OST ‘시간을 넘어 너에게로’를 가창해 현지 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

뿐만 아니라 지난 1일 방콕에서 개최된 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수의 행사에서는 세련된 스타일링과 품격 있는 애티튜드로 화제를 모았으며, 일찍부터 행사장을 가득 메운 팬들로 구름 인파를 형성, 높은 브랜드 파워를 지닌 아티스트임을 다시금 증명했다.

한편, 임윤아는 오는 10월 12일 마카오, 10월 18일 호찌민, 11월 23일 타이베이에서 ‘Bon Appétit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING’(‘폭군의 셰프’ 윤아 드라마 팬미팅)을 통해 열기를 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

