승한, 미국 LA 댄스 스튜디오에 떴다…열정 행보 ‘사진 가득’

승한(XngHan, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 춤을 향한 열정 행보가 화제다.

승한앤소울(XngHan&Xoul) 첫 번째 싱글 ‘Waste No Time’(웨이스트 노 타임)의 프로모션차 미국을 방문한 승한은 로스앤젤레스에서 팬사인회를 마친 이후 자신의 강점이자 관심사인 퍼포먼스와 관련된 색다른 영감을 얻기 위해 현지 댄서들과 적극적인 만남에 나섰다.

특히 승한은 어린 시절부터 존경한 세계적인 댄서이자 안무가인 이안 이스트우드(Ian Eastwood)를 찾아가 인사를 나누고, ‘Waste No Time’ 후렴구를 이안 이스트우드의 프리스타일 안무로 새롭게 배우고 연습해보며 구슬땀을 흘렸다.

또한 ‘Waste No Time’ 안무 수업이 열린 루츠 댄스 스튜디오(Rūts Dance Studio)에도 깜짝 방문, 수업을 진행하는 댄서 조니 트란(Jonny Tran)과 같이 안무를 시연해 수강생들의 높은 관심을 받았으며, 승한의 방문 소식이 알려지자 스튜디오 인근에 수많은 인파가 몰려 눈길을 끌었다.

앞서 승한은 아티스트 브랜드 승한앤소울을 론칭, 자신의 강점인 퍼포먼스를 효과적으로 보여주고자 데뷔 프로젝트를 2명의 댄서와 크루 형태로 함께해 K팝 신에 신선함을 불어넣었으며, 첫 번째 싱글 ‘Waste No Time’으로 아이튠즈 톱 송 차트 전 세계 12개 지역 1위에 오르기도 했다.

한편, 승한은 텍사스, 뉴욕, 로스앤젤레스에서 출발해 타이베이, 자카르타, 방콕 등 전 세계 팬들의 뜨거운 호응 속에서 프로모션을 이어가고 있다.

