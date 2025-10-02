폭스바겐코리아, ‘2025 폭스바겐 골프 트레펜 코리아’ 참가자 모집

폭스바겐코리아가 오는 11월 1일 개최되는 ‘2025 폭스바겐 골프 트레펜 코리아(2025 Volkswagen Golf Treffen Korea)’ 참가자를 모집한다. 올해로 세 번째를 맞는 이번 행사는 다양한 세대의 골프 오너들이 한자리에 모여 교류할 수 있는 특별한 자리로 마련된다.

‘트레펜(Treffen)’은 독일어로 ‘모임’을 뜻한다. 골프 트레펜에 영감을 준 원조 행사 ‘GTI 트레펜(GTI Treffen)’은 1982년 오스트리아 뵈르터제 (Wörthersee)에서 시작돼 현재까지도 이어지고 있으며, 매년 전 세계 골프 오너들이 함께 하는 세계적인 축제로 자리잡았다.

폭스바겐코리아가 국내에서 처음 개최한 2023년 골프 트레펜 코리아에는 70대의 골프와 200여 명의 참가자가 함께 했으며, 2024년에는 100대의 다양한 세대 골프와 280여 명의 골프 오너 및 가족이 참석해 골프 탄생 50주년을 축하하는 등 국내 골프 오너들의 뜨거운 열정을 확인한 바 있다.

올해로 3회째를 맞이하는 이번 행사에는 총 100대의 골프 차량과 오너들이 초청되며, 김포 한국타임즈항공에서 진행된다. 이전 행사와 마찬가지로 세대를 아우르는 다양한 오너들의 개성 넘치는 골프가 한자리에 모인다.

현장에서는 골프 GTI를 타고 슬라럼 코스를 주행하며 기록을 측정하는 ‘골프 핫 랩(Golf Hot Lap)’을 비롯해 어린이들을 위한 액티비티와 미니 게임, 특별 공연 등 오너와 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 마련될 예정이다.

골프 트레펜의 전통으로 자리잡은 ‘베스트 골프 어워드’를 비롯한 다양한 이벤트를 통해 참가자들에게 풍성한 선물과 기념품 또한 제공될 예정이다.

아울러 행사 현장에서는 폭스바겐의 첫 대형 SUV 아틀라스, 순수 전기 SUV ID.4, 쿠페형 전기 SUV ID.5, 플래그십 SUV 투아렉 등 폭스바겐의 다양한 모델을 시승할 수 있는 기회도 제공된다.

신동협 폭스바겐코리아 마케팅 커뮤니케이션 상무는 “국내 골프 오너들의 뜨거운 호응에 힘입어 3년 연속 ‘골프 트레펜 코리아’ 행사를 진행하게 되어 뜻깊다”며, “더욱 풍성하게 준비한 이번 행사가 골프 오너들의 열정을 나누고 특별한 추억을 만드는 자리가 되기를 기대한다”고 말했다.

총 100대의 골프가 초청되는 이번 행사에 대한 보다 자세한 내용은 폭스바겐코리아 공식 네이버 블로그에서 확인할 수 있다. 참가를 희망하는 골프 오너는 폭스바겐코리아 공식 네이버 블로그와 공식 인스타그램 내 참가 신청 링크를 통해 10월 16일까지 신청할 수 있다. 당첨자는 10월 17일 개별 발표 예정이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

