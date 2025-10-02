베이비몬스터, 미니 2집 ‘WE GO UP’ 모션 포스터 공개

베이비몬스터가 미니 2집 [WE GO UP] 피지컬 앨범의 전체 라인업을 공개하며 컴백 열기를 한층 끌어올렸다.

YG엔터테인먼트는 2일 공식 SNS에 '[WE GO UP] PHYSICAL ALBUM MOTION'을 게재했다. 이번 신보의 피지컬 앨범 전체 비주얼과 구성품을 한눈에 담아낸 모션 콘텐츠다.

긴장감 넘치는 사운드가 흐르는 가운데, 포토북 WE·GO·UP 3종부터 멤버별 초상이 담긴 패턴 6종, 포스트카드, 미니빔 키링까지 총 11종의 앨범이 차례로 펼쳐지며 시선을 사로잡았다. 베이비몬스터의 새로운 음악 세계가 깃든 각 버전의 구성품을 직관적으로 확인할 수 있으며, 독창적인 디자인과 세심한 컬렉션 구성이 글로벌 팬들의 소장 욕구를 자극할 전망이다.

YG엔터테인먼트는 "베이비몬스터의 음악적 성장과 비주얼을 높은 완성도로 담아낸 피지컬 앨범"이라며 "몬스티즈(팬덤명)가 만족할 만한 다양한 버전과 스페셜 구성품이 준비됐으니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

한편 베이비몬스터는 오는 10일 오후 1시 미니 2집 [WE GO UP]으로 컴백한다. 앨범과 동명의 타이틀곡 'WE GO UP'은 강렬한 에너지를 담은 힙합 기반 곡으로, 더 높은 곳으로 비상하겠다는 포부를 담았다. 여기에 강한 임팩트의 'PSYCHO', 힙합 감성을 더한 슬로우곡 'SUPA DUPA LUV', 컨트리 팝 댄스곡 'WILD' 등 다채로운 장르의 4개 신곡이 수록됐다.

분위기는 이미 달아오르고 있다. YG 프로듀서 군단과 해외 작곡진이 포진한 크레딧에 한층 업그레이드된 멤버들의 비주얼, 그리고 다양한 힌트가 베일을 벗으며 팬들의 기대감이 그 어느 때보다 뜨겁다. 매 앨범마다 새로운 모습으로 스펙트럼을 넓혀온 이들인 만큼, 이번 신보를 통해 선보일 진화된 음악과 퍼포먼스에 전 세계 팬들의 이목이 집중되고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]