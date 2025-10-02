[내야외야] 정규시즌 우승 LG, 한국시리즈 캐치프레이즈·엠블럼 공개

정규시즌 우승을 확정한 프로야구 LG가 2025시즌 한국시리즈(KS) 캐치프레이즈와 엠블럼을 공개했다.

LG는 KS 캐치프레이즈를 ‘The Road to Champions’로 정했다. “선수단과 팬이 함께 걸어온 지난 시간 그리고 앞으로 써 내려갈 새로운 역사의 여정이 담겨 있다”며 “치열한 정규시즌을 거쳐 마침내 KS라는 마지막 무대에 오른 LG의 도전 정신을 상징한다”고 전했다.

KS 엠블럼은 구단의 정체성과 열정을 담아낸 디자인이다. LG의 대표적 상징인 유광점퍼와 잠실야구장을 모티브로 했다. 이는 팬들과 함께 쌓아온 구단의 전통과 상징성을 강조한다. 잠실야구장을 향해 당당히 걸어가는 선수의 뒷모습을 형상화했다.

또한 KS라는 무대에 나서는 LG 선수단의 결연한 의지와 자신감 있는 태도를 표현했다. 팬들과 함께 새로운 역사를 써 내려가겠다는 다짐을 담고 있다.

LG는 “유광점퍼라는 아이콘을 통해 팬들의 응원 문화와 팀의 정체성을 하나로 연결하고 KS라는 특별한 순간에 맞춰 ‘LG트윈스다운 도전 정신’을 선명하게 드러냈다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]