배영 강자 이주호, 쇼트코스 200m 한국 신기록… 1분51초24

수영 이주호가 포즈를 취하고 있다. 사진=대한수영연맹 제공

남자 배영 200m 이주호(서귀포시청)가 쇼트코스 한국 기록을 새로 썼다. 이주호는 롱코스와 쇼트코스 한국 기록을 모두 보유하고 있다.

이주호는 1일 호주 멜버른에서 열린 2025 호주 쇼트코스 선수권대회 남자 배영 200m 결선에서 1분51초24로 금메달을 차지했다.

이주호는 지난해 10월 싱가포르에서 열린 2024 국제수영연맹 경영 월드컵 3차 대회에서 세운 본인의 최고 기록이자 종전 쇼트코스 한국기록(1분52초85)을 1년 만에 1초61 단축했다.

이주호는 “작년 경영 월드컵 시리즈 중 경신했던 한국기록을 1초61씩이나 단축해 너무 만족한다”라며 “항상 단점이라고 생각했던 스타트 후, 턴 이후 돌핀 동작을 보완하기 위해 계속 노력 중인데 이 부분을 신경 쓰며 훈련 삼아 출전한 것이 앞으로 롱코스 기록 단축에도 좋은 영향을 줄 것 같다”라고 말했다. 그러면서 “다음 롱코스 대회에서는 더 좋은 기록으로 이번 전지훈련의 성과를 증명할 수 있길 기대한다”라고 덧붙였다.

조성재(대전광역시청)는 남자 평영 100m 1위(58초65), 지유찬(대구광역시청)은 남자 자유형 50m 1위(21초08)에 올랐다. 김승원(구성중)은 여자 배영 50m 3위(27초15)에 입상했고 배영이 주 종목인 윤지환(강원특별자치도청)은 남자 자유형 50m 6위(22초25)를 기록했다.

지난 9월7일 호주 멜버른으로 국외 훈련을 떠난 이주호를 포함한 경영 대표팀 소수 정예 6명은 지난 4주 동안 2016 리우데자이네루 올림픽에서 단체전 은메달 2개를 획득하는 데 일조한 졸 핀크와 닉 베리아데스의 지도를 받았다.

전지훈련을 마친 경영 대표팀은 3일 오전 인천공항을 통해 귀국한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]