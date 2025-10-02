외모력 美쳤다…BAE173, 10월 2·3일 뮤비 순차 공개

BAE173이 첫 정규 앨범 발매에 앞서 신곡을 선공개한다.

그룹 BAE173은 오늘(2일)과 내일(3일) 오후 6시, 선공개 곡 ‘단 하루 하루만 내 여자친구가 돼줄래’와 ‘왜 이러니’를 순차적으로 공개한다. 두 곡은 서로 다른 매력을 담아 팬들에게 다채로운 즐거움을 전할 것으로 기대된다.

앞서 공개된 티저 영상은 뜨거운 반응을 모은 가운데, 일부 안무 장면이 함께 공개돼 완곡 무대와 퍼포먼스에 대한 기대감도 높아지고 있다. 이에 따라 음원과 뮤직비디오가 어떤 매력을 보여줄지 관심이 집중된다.

특히 ‘단 하루 하루만 내 여자친구가 돼줄래’는 클래식 ‘캐논 변주곡’을 활용한 멜로디가 돋보이며, ‘왜 이러니’는 걸그룹 티아라의 히트곡을 BAE173만의 색깔로 재해석한 리메이크 곡으로 많은 관심을 받고 있다.

한편, BAE173은 오는 10월 23일 첫 정규 앨범 ‘NEW CHAPTER : DESEAR’를 발매하며 본격적인 활동에 돌입한다.

