한국컴패션, 김효진의 방송·결혼·육아 이야기 ‘그사세’서 전한다

사진=한국컴패션

국제어린이양육기구 컴패션은 크리스천 연예인들의 삶과 나눔을 조명하는 유튜브 인터뷰 콘텐츠 ‘그사세(그리스도로 사는 세상 이야기)’ 김효진 편을 오늘 오후 5시에 공개한다고 2일 밝혔다.

‘쪼매난 이쁜이’로 대중의 큰 사랑을 받았던 개그우먼 김효진이 데뷔 30년간 웃음 뒤에 숨겨왔던 인생의 희로애락을 솔직하게 털어놓는다.

이번 영상에서 김효진은 ‘쪼매난 이쁜이’로 스타덤에 올랐던 전성기 시절 겪은 슬럼프, 남편이 목회자의 길을 선택하며 목사 사모로 새 삶을 시작한 과정, 늦둥이 둘째를 키우며 깨달은 삶의 의미 등 진솔한 이야기를 전한다.

또한 MBC 인기 시트콤 ‘논스톱3’ 종영 후 출연진들과 떠난 여행에서 만난 남편과의 운명 같은 첫 만남과 동료 배우들과 함께한 2박 3일간의 좌충우돌 에피소드도 함께 공개된다. 한 편의 시트콤을 방불케 하는 남편과의 러브 스토리에 촬영 현장이 웃음으로 가득했다는 후문이다.

사진=한국컴패션

이와 함께 김효진은 컴패션 후원자로서 1:1 어린이 후원과 필리핀 현지 비전트립에 참여하며 느꼈던 뜨거운 감동과 나눔의 가치에 대해서도 진솔하게 전할 예정이다.

매주 첫째 주 목요일 공개되는 한국컴패션 ‘그사세’는 가수 김범수, 개그우먼 송은이, 축구 해설위원 이영표 등 다양한 분야의 게스트들이 출연하며 꾸준한 관심을 받고 있다. 시청자들에게 따뜻한 위로와 유쾌한 웃음을 선사할 개그우먼 김효진의 ‘그사세’ 본편 영상은 한국컴패션 유튜브 채널에서 만나볼 수 있다.

한편, 컴패션은 전 세계 29개국의 가난으로 고통받는 어린이들을 결연해 자립 가능한 성인이 될 때까지 전인적(지적, 사회정서적, 신체적, 영적)으로 양육하는 국제어린이양육기구다. 1952년 미국의 에버렛 스완슨 목사가 한국의 전쟁고아를 돕기 위해 시작했으며 이후 전 세계적으로 확대돼 현재 240만 명 이상의 어린이들이 양육 받고 있다. 한국컴패션은 가난했던 시절 한국이 전 세계로부터 받았던 사랑을 되갚고자 2003년 설립됐으며 약 14만 명의 전 세계 어린이들이 한국 후원자들을 통해 양육 받고 있다.

황지혜 기자

