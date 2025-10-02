그룹 '투애니원(2NE1)' 박봄이 근황을 밝혔다.

박봄은 지난 1일 자신의 소셜미디어에 "박봄. 화장을 해봄"이라고 적고 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 박봄은 화려한 눈 화장을 한 채 청순한 미모를 뽐냈다.

맑은 피부와 또렷한 이목구비가 이목을 끌었다.

이를 본 누리꾼들은 "예뻐요", "아름다워요", "항상 응원합니다" 등의 댓글을 올렸다.

앞서 박봄은 2NE1 활동 중단을 선언했다.

소속사 디네이션엔터테인먼트는 지난 8월 "박봄이 투애니원 향후 일정에 함께하지 못하게 됐다. 최근 의료진으로부터 충분한 휴식·안정이 필요하다는 소견을 받았다. 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내리게 됐다. 박봄이 회복할 수 있도록 팬들의 따뜻한 격려 부탁드린다"고 밝혔다.

투애니원은 지난해 데뷔 15주년을 맞아 8년 만에 재결합, 아시아투어를 이어왔다.

박봄은 잦은 스케줄 불참으로 우려를 샀다. 7월 26일 컨디션 난조로 인해 '워터밤 부산 2025' 무대에 오르지 못했다.

8월 3일 서울월드컵경기장에서 열린 '2025 쿠팡플레이 시리즈' 2차전 토트넘 홋스퍼와 뉴캐슬 유나이티드 FC 경기 하프타임 공연에는 함께 했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]