양민혁, 포츠머스 데뷔골 폭발… 팀 내 최고 평점 겹경사

슈팅을 날리는 포츠머스 양민혁. 사진=포츠머스 SNS 캡처

기뻐하는 양민혁. 사진=포츠머스 SNS 캡처

양민혁(포츠머스)이 기다리던 골 갈증을 마침내 해소했다. 포츠머스 입대 이후 마수걸이 득점포를 가동했다.

양민혁은 2일 영국 포츠머스의 프라톤 파크에서 열린 왓포드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십 8라운드 홈 경기에 2선 공격수로 선발 출전해 전반 5분 선제골을 넣었다. 페널티박스 내 경합 과정에서 볼이 뒤로 흘렀고 이를 양민혁이 강력한 오른발 슈팅으로 마무리했다.

존재감을 드러낸 귀중한 골이었다. 양민혁은 올여름 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘에서 포츠머스로 임대 이적했다. 하지만 최근 4경기 연속 벤치에만 머물며 입지가 좁아져 있었다. 하지만 이날 득점으로 향후 기대감을 키웠다.

경기 내용도 나쁘지 않았다. 후반 18분 교체 전까지 63분 동안 그라운드를 누볐다. 슈팅 4회(유효슈팅 2회), 패스 성공률 82%(17회 중 14회 성공), 드리블 1회, 지상 경합 성공률 60% 등을 기록했다. 축구 통계 사이트 풋몹은 양민혁에게 팀 내 가장 높은 평점 7.6을 부여했다.

포츠머스는 왓포드와 2-2로 비겼다. 포츠머스(승점 9)는 왓포드와 승점에서 동률을 이뤘으나 골득실에서 한 골 밀려 17위에 자리했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]