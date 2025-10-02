제노스, 혼합·제거 없는 차세대 치주 창상피복재 ‘Bright Oral-Pack’ 출시

종합의료기기 전문기업 ㈜제노스(GENOSS Co., Ltd.)가 치주 수술 후 상처 보호를 위한 신제품 ‘Bright Oral-Pack’을 출시했다.

치주 수술 후 사용하는 기존 창상피복재는 사용 전 혼합이 필요하고 적용 후에는 제거 과정을 거쳐야 해, 술자와 환자 모두에게 부담이 있었다.

이에 제노스는 기존 사용 과정의 번거로움을 줄이기 위해 혼합 과정(NO MIXING)과 제거 절차(NO REMOVER)를 모두 없앤 1액형 제형 ‘Bright Oral-Pack’을 개발했다. Bright Oral-Pack은 이러한 구조적 장점에 더해 시술 현장에서 요구되는 편의성과 안정성까지 고려했다.

적용 후 3~4일 이내에 자연 분해되어 교체가 필요 없으며, 잇몸과 유사한 색상을 띠어 심미적 거부감이 적다. 또한 낮은 수팽윤성과 습윤 환경에서도 안정적인 점착력을 유지해 환자의 불편을 줄이고 술자의 시술 효율을 높인다.안전성 측면에서도 긍정적인 결과가 확인됐다.

구강 점막 자극성 시험에서 이상 반응이 없었으며, 분해 산물 또한 체내 안전성이 입증됐다. 이와 함께 미생물 성장 억제력 시험에서도 우수한 성능을 보여 임상 적용의 신뢰성을 더했다.

제노스는 이번 출시를 통해 치주 수술 후 관리 과정에서 기존 제품의 혼합 과정과 제거 절차로 인한 불편을 줄이고, 환자의 심미적 부담을 완화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

제노스 관계자는 “Bright Oral-Pack은 임상 현장에서 요구되던 간편성과 심미성을 동시에 충족할 수 있도록 설계된 제품”이라며 “앞으로도 임상 현장에서 실질적인 가치를 제공할 수 있는 제품 개발을 이어가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

