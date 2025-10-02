김나영♥마이큐, 결혼 발표 영상 돌연 삭제…이유는 ‘시스템 오류’

가수 겸 화가 마이큐, 방송인 김나영. 사진 = 마이큐 SNS 계정

방송인 김나영이 가수 겸 화가 마이큐와의 결혼 소식을 알린 유튜브 영상이 돌연 삭제된 이유를 직접 밝혔다.

김나영은 1일 자신의 SNS를 통해 “오늘 업로드된 콘텐츠는 시스템 오류의 문제로 내일 오전에 다시 점검한 후 재업로드 예정”이라고 전했다. 이어 “너무 많은 응원과 축하 감사드린다”며 팬들에게 고마운 마음을 전했다.

삭제된 영상에는 김나영이 마이큐와의 재혼 소식을 전하는 모습이 담겨 있었다. 특히 그는 두 아들에게 먼저 결혼 허락을 받는 과정에서 눈시울을 붉히며 뭉클함을 자아냈다.

김나영은 2015년 결혼 후 2019년 이혼, 이후 두 아들을 홀로 키우며 싱글맘이자 워킹맘으로 활동을 이어왔다. 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 시작한 두 사람은 유튜브와 SNS를 통해 자연스럽게 일상을 공유하며 꾸준한 관심을 받아왔다.

4년간의 열애 끝에, 김나영은 1일 자신의 유튜브 채널을 통해 깜짝 결혼 발표를 해 큰 화제를 모았다. 영상에서 그는 “지난 4년 동안 제 옆에서 큰 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다”며 결혼을 결심하게 된 이유를 밝혔다.

이어 “프러포즈를 받은 지는 꽤 오래됐는데 좀 용기도 나지 않고 두려움이 밀려와서 결정을 미뤄왔다”며 “근데 마이큐가 짧지 않은 시간동안 저와 제 아이들에게 보여주었던 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다. 그리고 어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 저도 용기를 냈다”고 전했다.

결혼식은 가족과 친척들만 모여 소규모로 진행될 예정이며, 김나영은 “많은 분들에게 소식을 전하지는 못했다. 너그러이 이해해주시면 감사하다. 저도 온 힘을 다해 좋은 가정 이루려고 노력하겠다”고 다짐했다.

끝으로 그는 “한 사람이 살아가는데 얼마나 많은 용기가 필요하고 또 얼마나 많은 응원이 필요한지 한 살 한 살 나이가 먹어가면서 알게 되는 것 같다. 제가 받은 그 수많은 응원으로 온 힘을 다해서 힘껏 살아보도록 하겠다. 그리고 그 사랑들을 더 넓은 곳으로 흘려보내도록 하겠다. 항상 감사하다”고 덧붙였다.

