세라믹웨이브, 가을빛 아래 도자기로 물든 종로의 한가위

아홉 명의 도자공예 작가가 함께하는 팝업스토어 세라믹웨이브(CERAMIC WAVE)가 종로 라이프스타일 공간 위크엘리에서 열리고 있다.

전시는 오는 10월 2일까지 이어지며, 전통과 현대가 공존하는 종로 한가운데서 도자의 새로운 매력을 전한다.

‘가을빛 아래’를 주제로, 테이블웨어와 인테리어 오브제, 플랜트 포트, 조명까지 다양한 작품이 전시됐다. 단순한 생활용품을 넘어 일상 속 특별한 순간을 더하는 오브제로 확장된다.

추석 명절을 앞두고 열린 만큼 선물을 찾는 방문객들로 현장은 활기를 띠고 있다. 권신애, 김휘연, 석연주, 윤석준, 쿠니(이재권), 조수경, 조혜령, 한병욱, 황인규 등 아홉 명의 작가는 각자의 개성과 손길을 담아낸 신작을 선보이며 따뜻한 울림을 전한다.

관람객들은 도자기마다 다른 질감과 색감을 직접 체험하며 작품을 고르는 즐거움을 누리고, 작가들이 직접 참여해 제작 과정을 들려주는 시간도 마련된다.

가을 감성을 담아낸 리미티드 에디션 ‘은행잎 수저받침’ 증정 이벤트도 눈길을 끈다. 추석 선물로 특별함을 찾는 이들에게 영감을 전하며, 도자 애호가뿐 아니라 일반 관람객까지 전시의 의미를 확장시킨다.

세라믹웨이브 팝업스토어는 매일 오전 10시부터 오후 6시까지, 주말은 오후 7시까지 운영된다. 입장은 무료이며 현장에서 작품 구매와 맞춤 제작도 가능하다.

