올 가을 마지막 야간경마…10일부터는 경마 공원 휴장

추석 연휴의 시작은 가을 야간 경마와 함께 한다.



한국마사회가 추석 연휴를 맞아 10월 경마 일정을 탄력적으로 운영한다고 밝혔다. 다가오는 10월 첫째 주에는 올해 가을 야간경마의 대미가 펼쳐진다. 추석 연휴의 시작을 알리는 첫째 주는 금·토·일 일정 대신 하루씩 앞당겨 2일부터 4일까지 시행된다. 특히 3일은 올가을 마지막 야간경마로, 늦가을의 특별한 레이스를 즐길 수 있는 마지막 기회가 될 전망이다.



고객 입장 시간도 조정된다. 3일은 오전 11시 30분, 4일은 오전 9시 30분부터 입장이 가능하다. 야간경마 종료 이후에는 오는 17일부터 종전과 같이 정상 입장이 재개된다.



추석 연휴 말미인 10일부터 12일까지 3일간 서울·부경·제주 모든 경마공원이 휴장한다. 이 기간 동안 경마와 관련된 모든 시설의 운영이 중단된다. 휴장 기간이 끝난 뒤 17일부터 가을레이스가 다시 본격화된다. 특히 오는 19일에는 한국 경마 최고의 권위를 자랑하는 ‘대통령배(G1)’와 함께, 국산 2세마의 최강자를 가리는 ‘농협중앙회장배(L)’ 대상경주가 펼쳐져 팬들의 뜨거운 관심을 모을 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

