방송인 김나영(44)이 가수 마이큐(44)와 4년 열애 끝에 재혼한다.

김나영은 1일 자신의 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에 업로드된 'GDJ 여러분께 제일 먼저 전해요'라는 제목의 영상에서 이렇게 밝혔다.

김나영은 해당 영상에서 "지난 4년간 큰 사랑과 신뢰로 내 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다"고 전했다.

프러포즈를 받은 지는 꽤 됐었다는 김나영은 "아직 용기도 나지 않고 두려움이 밀려와 결정을 미뤄왔다"고 털어놨다.

하지만 마이큐가 짧지 않은 시간동안 자신과 두 아이들에게 보여준 신뢰와 사랑, 헌신이 마음을 움직이게 했다고 설명했다.

김나영은 "어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 나도 용기를 냈다"고 고백했다.

결혼식은 가족, 친지 등과 간소하게 치를 예정이다.

김나영은 "많은 분에게 소식을 전하지 못했다. 너그러이 이해 바란다. 나도 온 힘을 다해 좋은 가정을 이루기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.

같은 영상엔 김나영이 두 아들에게 "엄마랑 삼촌(마이큐)이랑 결혼하는 거 어떤 것 같아?"라고 묻는 모습도 담겼다.

두 아들은 흔쾌히 "좋다"며 엄마의 새출발을 축하했다.

김나영은 올해가 데뷔 20주년이다. 2005년 리포터로 방송계에 발을 들여 MBC TV 예능물 '놀러와', '세바퀴' 등에서 얼굴을 알렸다.

2015년 결혼했고 2019년 이혼 이후 홀로 두 아이를 양육했다. 몇 년 전부터 당당하게 사는 삶이 조명 받으며 패션계 등에서 유명 인사가 됐다.

