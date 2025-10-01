“더 쉽게! 더 가깝게!” KBL 공식 하이라이트 전문 SNS 채널 ‘크블 모먼트’ 오픈

사진=KBL 제공

한국농구연맹(KBL)은 1일 프로농구 공식 경기영상 하이라이트를 전문적으로 선보이는 신규 SNS 채널 ‘크블 모먼트’를 유튜브와 인스타그램에 동시 오픈한다.

‘크블 모먼트’는 경기의 결정적 순간을 담은 하이라이트, 비하인드 스토리, 팬 참여형 콘텐츠 등 다양한 경기 콘텐츠를 제공한다. 농구 매니아층은 물론, 신규 팬까지 아우르며 팬들이 더 쉽고, 더 가깝게 프로농구를 즐길 수 있는 콘텐츠를 마련할 예정이다.

NBA 전문 유튜브 채널인 ‘늡덕후’와 협업도 진행한다. ‘늡덕후’가 직접 제작한 2025∼2026시즌 KBL 라운드 최우수선수(MVP) 하이라이트 영상, 주요 경기 하이라이트 영상 등이 ‘크블 모먼트’ 채널에 업로드될 예정이다. 또한 프로농구 과거 명경기를 재조명한 영상을 ‘늡덕후’ 채널에 업로드하여, NBA 팬 층에게도 프로농구의 매력을 새롭게 알릴 계획이다.

KBL은 앞으로도 더욱 새롭고 다채로운 콘텐츠를 통해 프로농구의 매력을 전해나갈 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]