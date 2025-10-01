“동생들의 기운, 형들에게 이어지길” KT 퓨처스팀, 챔피언 향해 달린다

사진=스포츠월드 김종원 기자

“여기서부터 시작해서 1군까지!”

동생들의 기운이 형들에게 닿을까. 프로야구 KT가 퓨처스리그(2군) 초대 챔피언에 도전한다. 김호 감독이 이끄는 KT 퓨처스팀은 1일 서울 고척 스카이돔서 열리는 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전에서 국군체육부대(상무)와 격돌한다.

돌고돌아 남부리그 1, 2위 내전이 됐다. 상무는 올 시즌 74승1무27패 및 승률 0.733을 기록했고, KT는 58승2무39패로 승률 0.598을 써냈다. 앞서 지난달 29일 나란히 열린 챔피언결정전 준결승전에선 각각 북부리그 1, 2위를 제압했다. KT는 북부리그 1위 한화를 10-6으로 꺾은 가운데 상무는 북부리그 2위 LG 상대로 5-2 승리를 거뒀다.

공교롭게 1군 순위싸움이 치열한 상황이다. KT 1군은 현시점 하루하루가 살얼음판이다. 전날만 해도 창원 원정길서 NC에 맞서 쓰라린 4-9 패배를 떠안으며 가을야구 마지노선 밖인 6위로 밀리기도 했다. 잔여경기는 이날 광주 KIA전을 포함해 단 두 경기다. 하루 사이 자리를 뒤바꿔 5위에 자리한 NC를 재차 넘기 위해선 매 경기 승리가 필수 조건이다.

퓨처스팀에서도 멀리서나마 힘을 보태고자 한다. 김호 감독은 “스포츠라는 건 ‘기운’이라는 게 정말 존재한다”며 “무시할 수 없더라. 이곳 2군에서부터 시작해서 1군까지 이어져서 좋은 결과를 냈으면 좋겠다”고 응원의 목소리를 전했다.

