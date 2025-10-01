[SW뮤직] 르세라핌·블랙핑크 출격 대기…하반기도 ‘걸그룹 파워’

그룹 르세라핌, 블랙핑크, 에스파, 아이브(시계방향). 각 소속사 제공

올해도 어김없이 걸그룹의 활약이 계속되고 있다. 여자친구(GFRIEND)의 10주년 기념 재결합, 5세대의 막을 올린 하츠투하츠(Hearts2Hearts)와 키키(KiiiKiii)의 데뷔 등 연초부터 이어진 걸그룹 열풍은 현재 진행형이다. 4분기에는 대형 걸그룹이 연달아 컴백하면서 글로벌 차트와 무대를 장악할 예정이다.

지난 9월 에스파와 아이브 각각 미니 6집 ‘리치맨(Rich Man)’, 미니4집 ‘아이브 시크릿(IVE SECRET)’을 발표하며 4분기의 문을 열었다. 에스파는 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에 14위로 진입했고, 현지 프로그램에 출연하며 존재감을 보여줬다.

아이브는 중독성 강한 타이틀곡 ‘XOXZ’로 국내 음원 차트 최상위권을 휩쓸고 지상파 3사 음악방송 1위 올킬을 달성해 음원 강자 수식어를 지켰다.

바톤은 르세라핌이 이어 받는다. 오는 24일 첫 싱글 ‘스파게티(SPAGHETTI)’를 발표하는 르세라핌은 ‘휘감기는 스파게티처럼 벗어날 수 없는 매력을 담은 음반’이라는 설명으로 호기심을 자극했다.

프로모션부터 독특하다. 신보명을 적극 활용한 콘셉트로 재미와 신선함을 준다. 지난달 29일 공개된 프로모션 타임테이블은 식당의 주문표처럼 제작됐고, 각 콘텐츠 이름도 식재료를 차용했다.

음악적 기대감도 크다. 매 앨범 EDM 계열 하우스, 힙합 등 색다른 음악을 시도함과 동시에 자전적인 이야기를 풀어온 만큼 ‘스파게티’에 담길 메시지도 궁금증을 더한다.

르세라핌은 최근 첫 월드투어 ‘2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’으로 한국, 일본, 아시아, 북미 등 18개 국가/지역에서 27회 공연을 하며 글로벌 시장에서 입지를 공고히 했다. 월드투어에서 쌓은 경험에 요리를 모티브로 한 창의적인 콘셉트를 더한 컴백이다.

11월에는 최정상 걸그룹 블랙핑크가 돌아온다. 2022년 정규 2집 ‘본 핑크(BORN PINK)’ 이후 약 3년 만에 완전체 앨범이다. ‘DEADLINE’ 월드투어를 전개 중인 블랙핑크는 K-팝 걸그룹 최초로 웸블리 스타디움 입성, 전 세계 걸그룹 중 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 최다 관객 동원이라는 신기록을 세우고 있다.

이들의 귀환은 단순한 컴백을 넘어 문화계 전반에 영향을 줄 것으로 보인다. 음악뿐 아니라 패션, 식품에 이르기까지 엄청난 글로벌 파급력을 가진 네 멤버다. 디올, 루이비통 등 글로벌 럭셔리 브랜드들이 멤버들을 위해 무대 의상을 특별 제작할 정도다.

이처럼 지난달 에스파와 아이브를 시작으로 르세라핌, 블랙핑크로 이어지는 걸그룹 컴백 릴레이에 K-팝 팬들의 기대감도 높아지고 있다. 나날이 상승하는 ‘걸그룹 파워’에 대형 걸그룹의 활약이 더해져 올해도 화려한 피날레를 장식할 전망이다.

