[토크박스] “퓨처스 챔피언결정전? 미니 KS” 상무 박치왕 감독의 미소

사진=스포츠월드 김종원 기자

“느낌이 확실히 다르네요.”

KBO리그 퓨처스리그(2군) 비공식 ‘최강’ 팀으로 군림해 온 국군체육부대(상무)가 초대 챔피언을 정조준한다. 1일 서울 고척 스카이돔서 열리는 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전에서 KT와 맞붙는 가운데 불사조 군단의 수장은 “처음 시도하는 대회인데, 굉장히 좋은 방향이라고 생각한다”며 엄지를 치켜세웠다.

퓨처스리그는 올해 처음으로 챔피언결정전을 시행한다. 1군에서 활약할 기회가 적은 선수들에게 의미 있는 경험을 제공하고, 경기력 향상과 동기부여 측면을 고려했다. 2012년부터 14년 연속 남부리그 1위에 올랐던 상무에게도 ‘증명의 장’이 되는 셈이다.

이날 경기에 앞서 취재진과 만난 박치왕 상무 감독은 “처음 열리는 대회인데, 기분이 확실히 다르긴 하다”며 “한국야구위원회(KBO)에서도 좋은 시도를 하고 있다. 어떻게 보면 ‘작은 한국시리즈’ 아닌가. 선수들이 비슷한 기분을 느끼지 않을까 하는 기대도 있다”고 웃었다.

선수들의 변화도 눈에 들어온다. 박 감독은 “자세들이 달라졌다. 크게 두 가지 유형으로 갈라진다. 이 큰 무대를 동력 삼아 더 폭발하는 선수들이 있다. 한편으론 기존 기량보다 아쉬운, 몸이 굳는 모습도 있더라. 지도자 입장에선 여러모로 공부가 된다”고 설명했다.

KBO 역사에 기록될 첫 챔피언에 오를 수 있는 기회다. 그에 따른 부담감은 없을까. 곧장 고개를 저었다. 박 감독은 “마이너스(-) 요인은 생각하지 않고, 기존 루틴대로 임하려고 노력 중이다. 특별히 긴장되거나 그런 건 없는 듯싶다”고 승리를 향한 각오를 불태웠다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]