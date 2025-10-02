“추석연휴, 댕댕이와 ECO여행 어때요?”… 환경재단의 특별한 여행 가이드

‘친환경 여행 가이드’ 기반이 된 투어스 위드 댕댕 캠페인 포스터. 환경재단 제공

환경재단이 추석 연휴 반려견과 여행을 계획하는 펫팸족을 위한 ‘친환경 여행 가이드’를 1일 공개했다.

이번 가이드는 환경재단과 한국관광공사가 세븐일레븐의 후원으로 지난 8월부터 두 달간 진행한 ‘투어스(To Earth, To Us) with 댕댕’ 캠페인 성과를 토대로 제작됐다. 전국의 반려가족 30개 팀이 참여한 해당 캠페인은 한국관광공사가 추천한 반려동물 친화 관광지를 여행하며 친환경 미션을 수행하는 방식으로 진행됐다.

이러한 참가자들의 경험을 바탕으로 7개 항목으로 구성된 가이드는 대중교통·전기차 이용, 다회용품 사용, 안전한 산책 수칙 준수, 친환경 소재 봉투 활용한 배설물 수거, 로컬푸드 이용, 하루 한 끼 비건 메뉴 선택, 플로깅 산책으로 나뉜다. 여행은 물론 일상에서도 지속가능한 반려 문화다.

환경재단은 “반려동물 동반 여행은 이미 일상의 일부가 됐다”며 “이번 가이드가 펫팸족에게 친환경적이고 지속가능한 여행 문화를 확산하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

한편 환경재단과 한국관광공사는 오는 13일까지 투어스 캠페인을 계속 진행한다. 반려견이 없어도 참여할 수 있다. 자세한 내용은 환경재단 홈페이지와 SNS에서 확인할 수 있다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]