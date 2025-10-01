‘관중 난입’ 제주SK, 제재금 800만원… 김동준·이창민도 징계

이창민. 사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 제주SK FC와 김동준, 이창민이 징계를 받는다.

한국프로축구연맹은 1일 제11차 상벌위원회를 열고 징계를 결정했다.

제주 구단에는 제재금 800만원이 부과됐다. 경기장 질서 유지에 문제가 발생한 탓이다. 지난달 28일 제주월드컵경기장에서 열린 K리그1 31라운드 제주와 수원FC전에서는 경기 도중 관중이 난입하고 물병 투척이 이어졌다.

당시 후반 추가시간 한 관중이 심판 판정에 항의하며 그라운드로 진입했다. 이어 다른 관중이 그라운드로 물병을 투척했다. 경기 종료 후에는 또 다른 관중이 심판진을 향해 물병을 투척하면서 난장판이 됐다. 해당 관중 세 명은 모두 현장에서 경호 요원의 제지로 즉각 퇴장 조치됐다.

K리그 경기규정은 ‘관중의 소요, 난동으로 인해 경기 진행에 문제가 발생하거나, 경기장 질서 유지에 문제가 발생할 경우에는 관련 클럽이 사유를 불문하고 일체의 책임을 부담한다’고 돼 있다. K리그 상벌규정은 경기 진행 및 안전에 지장을 주는 사안이 발생하는 경우, 관중이 그라운드 내 이물질을 투척할 경우 제재금을 부과할 수 있도록 돼 있다.

김동준은 K리그 2경기 출장 정지와 제재금 500만원 징계를 받는다. 김동준은 이날 경기에서 후반 추가시간 핸드볼 반칙으로 경고를 받았다. 누적 경고로 퇴장 조치됐다. 이후 주심이 다시 온필드 리뷰를 거쳐 다이렉트 퇴장으로 판정을 내리자 이를 보고 주심 옆에서 박수를 치는 등 대기심과 신경전을 벌였다. 김동준은 이후 경기장에서 퇴장했으나 2분 여 뒤 다시 경기장으로 들어와 제주 테크니컬 지역에서 양 팀의 대립 상황에 가담했다.

K리그 상벌규정에 따르면 심판의 권위를 부정하는 행위를 하거나 연맹의 규정 등을 위반할 경우 제재금 부과 또는 출장 정지 등의 징계를 할 수 있다.

주장 이창민도 징계를 피하지 못했다. 제재금 500만원이 부과됐다. 이창민은 이날 후반 41분 교체 아웃됐으나 후반 추가시간 제주의 스로인 상황에서 수원FC 싸박이 이를 방해하려는 동작을 취하자 그라운드로 다가가 싸박을 몸으로 밀어 넘어뜨렸다. 당시 주심은 이창민의 난폭한 행위에 대해 곧바로 퇴장 조치를 했다. K리그 상벌규정은 폭행 또는 폭행 치상 행위를 할 경우 제재금 부과 또는 출장 정지 등의 징계를 할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]