함저협 “음저협, 유사업소 대상 사용료 부당 징수” 고발

사단법인 함께하는음악저작권협회가 한국음악저작권협회를 형사 고발했다고 1일 밝혔다.
함저협은 “음저협이 유사업소를 대상으로 사용료를 부당하게 징수왔다”며 “부당한 사기 행위”라고 주장했다.
유사업소는 단란주점·유흥주점 허가 없이 일반음식점으로 등록해 노래반주기 설치, 주류 판매, 접대부 고용 등 유흥업소와 유사하게 운영하는 업소를 의미한다.
문화체육관광부가 2021~2023년 실시한 업무점검 결과에 따르면 음저협은 2019년 1월부터 일반음식점으로 등록된 업소를 유흥·단란주점으로 임의 분류해 더 높은 사용료를 받아 왔다.
함저협은 “유사업소는 음저협 내부 규정에도 근거가 없는 개념이나, 음저협은 음악사용의 정도와 양태가 동일하다는 명목으로 영세 자영업자에게 과다한 사용료를 징수해왔다”고 지적했다.
부당 징수에 따른 영세 자영업자들의 누적 피해액은 약 7000만원에 이르는 것으로 함저협은 추정했다.
앞서 함저협은 지난해 12월 음저협의 공연사용료 통합징수 거부 행위와 관련해 민사소송을 제기한 바 있다. 현재 형사 고소·고발 절차도 함께 진행 중이다.
