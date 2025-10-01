‘장관급’ 박진영, 첫 정책 발표…“매년 글로벌 엔터 시상식+축제 개최, 최고 수준 공연장 건설”

박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에서 위원회 전략 및 비전 발표를 하고 있다. 사진=뉴시스

박진영 JYP엔터테인먼트 총괄 프로듀서가 공동위원장을 맡은 대중문화교류위원회가 닻을 올렸다. 박 위원장은 글로벌 시상식·페스티벌 개최, 공연장 건설, K-컬처 플래그십 스토어 등 추진 정책을 공개했다.

1일 오후 경기 고양시 킨텍스에서는 대통령 직속대중문화교류위원회 출범식이 열렸다. 이재명 대통령은 출범식에 참석해 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장에게 위촉장을 수여했다.

이 대통령과 박 위원장, 최휘영 문화체육관광부 장관은 K-컬쳐 체험존을 함께 둘러봤다. 이 대통령은 벽에 부착된 응원봉을 보며 “지난 겨울에 많이 봤던 것”이라고 언급했다. 박 위원장은 “아주 독특한 K팝 문화다. 어마어마한 소속감을 느끼고 가수별로 (응원봉이) 다 있다. K-팝 공연에서 아주 다르게 진화했다”고 설명했다.

이 대통령은 “우리 대중문화의 세계적 도약 그리고 국제 교류를 제대로 이끌어갈 대중문화교류위원회 출범을 우리 국민들과 함께 진심으로 축하한다”며 “정부는 우리 대중문화가 전 세계인들에게 웃음과 감동, 그리고 공감을 주는 것을 넘어서 한국 경제의 미래를 책임질 핵심 산업으로 거듭날 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

이어 “지원은 하되 간섭하지 않는다’는 원칙을 철저히 지켜서 현장에서 자율성과 창의성이 제대로 발휘될 수 있도록 지원하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 “백범 김구 선생님께서는 ‘오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘’이라는 말씀을 하셨다”며 “김구 선생의 말씀처럼 음악, 영화, 영상, 게임, 웹툰 등의 우리 문화, 즉 K-컬처는 이제 더 이상 우리들만의 것이 아니라 전 세계인이 함께 소통하고 공감하는 유력한 매개체로 발전했다”고 말했다.

이어 “우리 정부는 여러분과 함께 우리 대중문화가 전 세계인들에게 웃음과 감동 그리고 공감을 주는 것을 넘어서 한국 경제의 미래를 책임질 핵심 산업으로 거듭 날 수 있도록 적극적으로 지원할 것”이라며 “현장에서 자율성과 창의성이 제대로 발휘될 수 있도록 지원하겠다”고 했다.

이 대통령은 “가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것”이라며 “백범의 꿈처럼 높은 문화의 힘으로 세계 평화를 선도하는 대한민국이 되었으면 참 좋겠다”고 덧붙였다. 아울러 “오늘 출범하는 대중문화교류위원회는 여러 부처의 정책 역량을 결합하고, 민간의 창의성과 전문성을 활용하는 민관 원팀 플랫폼”이라며 “대한민국과 세계를 잇는 가교로서 교류 협력의 확대와 관련 산업의 성장까지 함께 이룰 수 있도록 큰 역할 해 주시기를 부탁드린다”고 당부했다.

이재명 대통령이 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에서 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장에게 위촉장을 수여하고 있다. [사진=뉴시스]

이날 출범식에는 방시혁 의장이 이끄는 하이브 소속 그룹 르세라핌이 나서 축하 무대를 꾸몄다. 이어 무대에 오른 박 위원장은 ‘팬(Fan)’과 ‘현상(phenomenon)’이라는 단어를 합친 ‘패노미논(Fanomenon, 팬들이 일으키는 현상)’을 소개하면서 “2년간의 준비를 거쳐서 2027년 12월부터 매년 12월에는 한국에서 ‘패노미논’ 페스티벌을 열고 2028년 5월부터는 전 세계 주요 도시를 돌면서 이 페스티벌을 개최하겠다”고 밝혔다.

이어 “2027년 12월 열리는 행사에는 엔터 팬덤 산업이라는 관점을 갖고 한 해를 돌아보며 팬들의 입장에서 가장 들뜨게 한, 기대를 충족한 아티스트, 컨텐츠 브랜드 등을 선정해서 시상식을 준비하고자 한다”고 밝혔다.



박 위원장은 “전 세계 열정적인 팬들이, 그리고 팬들에게 관심을 가지는 모든 관계자들이 매년 12월 한국을 주목하길 바란다”며 “시상 대상은 한국, 아시아가 아니라 글로벌 아티스트, 브랜드, 상품들을 대상으로 할 것이다. 이 시상식을 둘러싼 축제를 매년 12월 한국에서 열 것이다. 또 신나는 야외 여름축제를 매년 5월 전 세계를 돌면서 개최할 계획이다. 패노미논 페스티벌에는 K-팝 가수뿐 아니라 K-콘텐츠, 게임, 영화, 애니메이션, 푸드 등 이 모든 것들이 함께 시너지를 내는 행사가 될 수 있도록 준비할 것”이라고 강조했다.

또한 “대한민국에 세계 최고 수준의 공연장을 건설할 계획이다. 그 주변에 다양한 편의 시설과 인프라를 확충할 것”이라고 했다. 박 위원장은 “전 세계 7개 도시를 시작으로 K-컬처를 눈으로, 몸으로 경험하실 수 있는 플래그십 스토어를 세우겠다”고 밝혔다.

아울러 K-컬처 관련 국내외 모든 행사에 대한 안내와 절차를 지원하고 응급상황에 대처할 수 있는 ‘K-컬처 핫라인’, 지적재산권 침해 및 훼손에 대한 글로벌적 대응을 위한 ‘글로벌 IP 관리’에도 주력하겠다고 밝혔다.



대중문화교류위원회는 대중문화교류 정책의 국가적 비전을 수립하고 민관협력을 강화함으로써 우리나라 대중문화의 지속적인 확산을 도모하고 문화강국을 구현하기 위해 설립되는 대통령 소속의 자문위원회다. 정부위원은 10개 관계부처 차관과 대통령실 사회수석으로 구성하며 민간위원은 7개 분과에서 26명을 위촉했다. 위원회가 민관협업체계로 빠르게 변화하는 국제 환경에 대응, 민간의 전문성을 활용하기 위해 설립된 만큼 위원들은 전 세계에서 활약하고 있는 대중문화산업의 각 분야 핵심 인사들로 구성했다.

