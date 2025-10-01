스마일게이트 스토브, ‘인디 하이라이트 페스티벌’ 개최

인디 하이라이트 페스티벌 개최. 스마일게이트 제공

스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브가 10월 한 달간 인디게임 창작자를 위한 특별한 축제 ‘인디 하이라이트 페스티벌’을 개최한다고 1일 밝혔다.

지난해 국내 우수 인디게임을 조명하며 첫발을 뗀 페스티벌은 올해 대만 창작자들의 독창적인 인디게임을 집중조명한다. 스토브는 이번 페스티벌을 통해 대만 창작자들의 개성 넘치는 게임들을 스토브의 글로벌 유저들에게 선보일 수 있도록 디지털 페스티벌의 장을 마련한다. 또한 이용자와의 소통 등 실질적인 성과로 이어갈 수 있는 기회를 제공할 예정이다.

페스티벌 기간 스토브에서는 대만 인디게임 9종을 약 2만명의 이용자가 직접 즐길 수 있는 특별한 기회를 제공한다. 이번 라인업에는 리듬과 로그라이크 요소를 절묘하게 결합해 호평 받은 ‘리듬마녀: 죽음과 함께 춤을’, 뛰어난 그래픽과 일러스트로 주목받은 ‘발키리: 포위돌파’, 그리고 독특한 감성의 정교한 3D 퍼즐 게임 ‘큐브 크로스’ 등 대만 인디게임의 창의성과 완성도를 보여주는 작품들이 포함됐다.

페스티벌에 참가하는 유저들은 10월 한달 간 대상 게임을 직접 즐길 수 있으며, 유저들의 플레이와 커뮤니케이션을 통한 플랫폼 지표를 바탕으로 최종 순위가 결정된다. 순위에 따라 판매장려금이 지급되며, 이를 통해 창작자들의 후속 개발과 차기작 준비에 실질적인 도움이 될 예정이다.

스토브는 인디 하이라이트 페스티벌을 단순한 체험 이벤트가 아니라 창작자와 유저가 함께 만들어가는 생태계 선순환 구조의 시작점으로 보고 있다. 특히 인디게임을 사랑하는 스토브 유저들의 진심 어린 플레이는 창작자에게 이전에 경험하지 못했던 피드백과 응원으로 전달돼 창작자의 다음 여정을 함께하는 힘이 되고 있다. 이를 위해 행사 종료 후에도 참여작의 판매를 적극적으로 지원하고, 다양한 프로모션과 할인 혜택을 통해 유저와 창작자의 지속적인 접점을 확대할 계획이다.

스마일게이트 스토브인디 사업을 담당하는 여승환 이사는 “인디 하이라이트 페스티벌은 대만 인디게임 생태계의 독창성과 잠재력을 스토브의 글로벌 유저에게 집중 조명하는 뜻깊은 온라인 페스티벌”라며 “앞으로도 스토브는 아시아 전역의 독창적인 인디게임 창작자와 게임을 조명하고, 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 플랫폼으로서 아시아 인디게임 생태계 확장에 앞장서겠다”고 말했다.

