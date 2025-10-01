[오늘의 연예 Pick] 김수현, 6개월 만에 들린 근황 → 로제, 英 잡지 인종차별 논란 → 김옥빈, 내달 16일 비연예인 연인과 결혼 → 송강, 오늘(1일) 만기 전역 → 케데헌 OST 8곡, 핫100 동시 차트인

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ “김수현 등산하며 마음 추스려”…6개월 만에 들린 근황

배우 김수현. 뉴시스

배우 김수현의 근황이 전해져 관심이다. 3월 말 기자회견 후 6개월 만의 소식이다.

연예기자 출신 이진호는 지난달 30일 유튜브 채널 연예뒤통령에서 김수현의 근황을 대신 밝혔다.

그는 “김수현은 극도의 스트레스를 받고 있는 상황”이라며 “현실에선 그 스트레스를 달리 풀 길이 없어 홀로 등산하며 마음을 추스리고 있다”고 말했다.

이날 법률대리인인 고상록 변호사는 김수현이 군 복무 시절 연인에게 쓴 편지 일부를 공개했다. 그려면서 “배우 김새론과는 생전 미성년 시절 단 하루도 교제한 적 없다”고 강조했다.

이진호는 “김수현씨가 당시 교제한 여자친구와 나눈 편지까지 공개했는데, 김새론씨와 사귀지 않았다는 증거가 되지는 않는다”며 “부존재의 증명, 하지 않았다는 것을 계속 증명해야 하는 상황이 상당히 어렵지만, 김수현씨는 유명 연예인이기에 반드시 해내야만 한다”고 했다.

김수현은 김새론이 미성년자였던 시절부터 6년 여간 교제했다는 의혹을 받고 있다. 김새론은 지난 2월16일 세상을 떠났고, 유족은 유튜브 채널 가로세로연구소에 두 사람 사진과 문자, 편지 등을 공개했다.

◆ “왜 로제만 잘렸나”…英 잡지 사진 편집 논란에 인종차별 비판 확산

(위) 사진 원본 (아래) 엘르UK 공식 SNS에 올린 사진. 사진 = 엘르 UK

그룹 블랙핑크의 로제가 프랑스 파리에서 열린 패션쇼 참석 중 인종차별 논란에 휘말렸다.

로제는 9월 29일(현지시각) 프랑스 파리에서 열린 ‘생로랑 2026 SS 패션쇼’에 참석했다. 그는 입생로랑의 글로벌 앰버서더로 활동 중이며, ‘인간 생로랑’이라는 별명까지 얻을 만큼 브랜드와 깊은 유대 관계를 이어왔다.

그러나 패션 매겨진 엘르UK가 SNS에 게재한 패션쇼 관련 콘텐츠가 논란을 일으켰다. 해당 매체는 로제를 비롯해 가수 찰리 XCX, 모델 헤일리 비버, 배우 조이 크라비츠가 함께 촬영한 단체 사진에서 로제만을 잘라낸 이미지를 사용한 것.

해당 편집은 의도적인 차별 혹은 배제로 해석될 수 있는 상황이었고, 특히 로제가 입생로랑생의 오랜 앰버서더로 활약해왔다는 점에서 팬들과 대중의 반발이 거세졌다.

사진 = xcx SNS 계정

논란은 여기서 그치지 않았다. 가수 찰리 XCX는 같은 사진에서 로제의 얼굴만 어둡게 처리된 이미지를 자신의 계정에 업로드해 또 다른 논란을 자초했다. 일각에서는 로제를 향한 노골적인 인종차별이자 배제 행위라고 강하게 비판하고 있다.

한편, 로제가 속한 블랙핑크는 현재 월드투어 ‘데드라인’을 진행 중이다.

◆ 김옥빈 측 “내달 16일 비연예인 연인과 결혼”

배우 김옥빈. 고스트 스튜디오 제공

배우 김옥빈이 품절녀 대열에 합류한다.

소속사 고스트 스튜디오는 1일 공식입장을 통해 김옥빈의 결혼 소식을 전했다.

소속사 측은 “김옥빈이 오는 11월 16일 소중한 인연을 만나 백년가약을 맺는다”고 밝혔다. 예비 신랑은 비연예인으로, 결혼식은 비공개로 진행될 예정이다.

배우 김옥빈. 고스트 스튜디오 제공

소속사 측은 “새로운 인생의 출발을 앞둔 김옥빈 배우의 앞날에 따뜻한 축복 부탁드리며, 앞으로도 김옥빈 배우는 변함없이 배우로서 좋은 모습 보여드릴 것”이라고 전했다.

김옥빈은 2005년 영화 ‘여고괴담 4 - 목소리’로 데뷔했다. 이후 영화 ‘다세포 소녀’, ‘박쥐’, ‘악녀’, 드라마 ‘오버 더 레인보우’, ‘칼과 꽃’, ‘아스달 연대기’ 등 다양한 작품에서 활약해 사랑받았다.

◆ ‘얼굴 천재’ 송강 돌아온다…오늘(1일) 만기 전역

배우 송강. 뉴시스

배우 송강이 군 복무를 마치고 팬들 곁으로 돌아온다.

송강은 1일 1년 6개월 간의 복무를 마치고 만기 전역한다. 그는 지난해 4월2일 육군 현역으로 입대했다.

군 복무 중 국방홍보원의 유튜브 채널 KFN에서 ‘송강의 그날 군대 이야기’의 진행자로 나서고, 국군 고충 상담센터 국방헬프콜 홍보 영상에 출연해 화제가 되기도. 또 방탄소년단 멤버 뷔와 함께 찍은 사진이 공개되며 큰 관심을 받은 바 있다.

전역 소식이 전해지면서 차기작에도 기대가 모이고 있다. 송강은 새 드라마 포핸즈 출연을 제안받고 검토 중이다. 포핸즈는 예술고등학교를 배경으로 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그린 작품이다.

◆ 케데헌 OST 8곡, 핫100 동시 차트인…‘3달 연속’

케이팝 데몬 헌터스 스틸컷. 넷플릭스 제공

넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 인기가 지속 이어지고 있다. OST가 미국 빌보드에서 호성적을 기록 중이다.

30일(현지시간) 빌보드 차트에 따르면 케이팝 데몬 헌터스 OST 여덟 곡은 10월4일 자 핫100에서 동시 차트인했다. 12주 연속 동시 진입이다.

애니메이션 속 그룹 헌트릭스가 부른 골든은 앞서 예고된 것처럼 지난 주에 이어 1위를 유지했다. 6주 연속, 통산 7주 정상이다.

헌트릭스 라이벌 그룹인 사자보이스의 유어 아이돌와 소다팝(Soda Pop)은 각각 3위와 5위에 이름을 올렸다, 헌트릭스 하우 잇츠 던(How It's Done)은 13위에 걸렸다.

또 헌트릭스 왓 잇 사운즈 라이크(What It Sounds Like)가 21위, 테이크 다운(Takedown)이 29위, 헌트릭스 루미와 사자보이스 진우의 프리(Free)가 30위를 기록했다. 전반적으로 순위는 떨어졌으나 여전히 상위를 기록하며 인기를 입증하고 있다.

K-팝 간판 걸그룹 트와이스 멤버 정연·지효·채영이 가창한 버전의 테이크다운은 68위를 차지했다.

케이팝 데몬 헌터스 OST 앨범은 앞서 예고됐던 것처럼 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 빌보드 200에서도 2위를 기록했다. 2주 전 1위를 찍은 이 앨범은 해당 차트에서 총 9주째 2위를 차지했다.

이와 별개로 골든은 빌보드 글로벌 두 차트인 글로벌 200과 글로벌(미국 제외)에선 모두 1위에 올랐다.

트와이스의 미니 14집 스트래티지(STRATEGY) 타이틀곡이자 케이팝 데몬 헌터스에 삽입된 스트래티지는 69위를 차지하며 10주 연속 진입했다.

한편 트와이스의 정규 4집 디스 이즈 포(THIS IS FOR)는 이번 주 빌보드 200에서 171위를 차지하며 해당 차트에 11주 연속 진입했다.

하이브(HYBE)와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)의 가브리엘라는 이번 주 핫100에서 12계단을 올라 56위를 차지하며 총 10주간 이름을 올렸다. 이 곡이 실린 캣츠아이의 두 번째 EP 뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)는 이번 주 빌보드 200에서 29위를 차지했다. 13주 연속 차트인이다.

그룹 스트레이 키즈의 정규 4집 카르마는 이번 주 빌보드 200에서 18위를 기록했다. 4주 전 해당차트 정상에 오른 뒤 계속 상위권이다.

신예 보이그룹 코르티스(CORTIS)의 데뷔 앨범 컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)는 이번 주 빌보드 200에서 128위를 차지했다. 지난 주에 15위로 해당 차트에 데뷔한 뒤 2주 연속 진입하는 쾌거를 이뤘다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

