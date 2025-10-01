긴 추석연휴…코성형 고려하는 당신, 체크해야 할 점은?

다가오는 추석연휴를 앞두고 회복기간 때문에 미뤄두었던 코성형을 계획하는 의료소비자가 많다. 코는 얼굴의 중심으로 단순히 높이기만 하는 것을 넘어 가지고 있는 이미지와 얼굴 전체의 조화, 기능적인 문제까지 고려해야 한다.

코성형은 낮은 콧대 높이기, 휘어진 코를 교정하거나 튀어나온 뼈를 다듬기, 복코 같은 코끝 모양을 다듬고 높이는 등 다양한 방법으로 진행된다. 코성형 시 재료는 크게 자가 조직과 인공보형물 등으로 나눌 수 있다. 콧대에는 주로 실리콘 보형물, 늑연골이나 자가 혹은 인공 진피, 코끝에는 귀 연골이나 비중격 연골 등이 사용되고 있다.

코성형의 재료는 피부 두께, 코의 내외부 구조, 원하는 모양 등에 따라 결정된다. 인공 보형물은 원하는 모양으로 만들기 쉽지만 염증이나 구축 등의 부작용이 있을 수 있다. 자가 조직은 상대적으로 부작용이 적고 자연스럽지만 흡수되거나 채취 부위 흉터 등이 남을 우려가 존재한다.

코성형 시 코끝이 지나치게 높거나 실리콘 보형물이 두껍게 삽입되는 등 인위적인 결과를 피하는 방법은 없을까. 대체로 코끝과 인중 사이 기둥인 ‘비주’라인을 자연스러운 곡선으로, 코 기둥과 윗입술 사이 각도인 ‘비순각’을 90~110도 사이로 조정하는 게 유리하다., 콧대 시작점인 ‘비근점과 코끝이 130~180도 사이에 위치하도록 얼굴 골격 구조와 각도 등을 고려하여 세심하게 수술해야 한다.

코성형은 단순히 모양만 바꾸는 것이 아니라 비중격이 휘어져 있거나 비밸브 협착이 있어 숨쉬기가 불편한 경우 등 기능적인 개선도 동반되어야 한다. 코성형 후 오히려 코 막힘이 심해지거나 구조가 손상되는 경우가 발생할 수 있기 때문이다.

이유정 유이성형외과 대표원장은 “코성형은 단순히 모양을 높이고 다듬는 것이 아닌 심미, 기능적 개선이 같이 진행되어야 한다”며 “내부 구조를 재배치하고 만드는 것이기 때문에 해부학적 지식과 수술 경험이 풍부한 전문의에게 수술받아야 부작용 위험성을 줄이고 만족할만한 결과를 가져올 수 있다”고 설명했다.

이어 “코성형은 충분한 상담과 피부 두께, 미간과 눈 사이 거리, 중안면부 길이, 콧대 각도 등철저한 분석을 통해 개인별 맞춤 수술이 선행되어야 한다”며 “수술 후에도 멍과 부기, 염증 등 관리가 필요하며 빠른 초기 대처가 안정적인 결과를 기대할 수 있다”고 조언했다.

