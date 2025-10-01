네오위즈, 브라운더스트2 등 인기 게임 9종서 추석 이벤트

신천상비 추석 이벤트 진행. 네오위즈 제공

네오위즈는 다가오는 추석을 맞아 주요 PC 및 모바일 게임 9종이 풍성한 혜택을 담은 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

먼저 모바일 RPG ‘브라운더스트2’는 오는 10일까지 ‘보름달 맞이 로그인 및 룰렛 이벤트’를 연다. 이용자는 게임 로그인을 통해 성장 재화와 뽑기권 10장을, 룰렛 이벤트에 참여하면 장비, 재료, 뽑기권 등을 얻을 수 있는 룰렛 코인을 획득할 수 있다. 오는 3일부터 13일까지 게임에 접속하는 모든 이용자에게 뽑기권 10장이 담긴 특별 추석 쿠폰도 지급한다.

힐링 모바일 게임 ‘고양이와 스프’는 오는 11월2일까지 가을 시즌 ‘방랑공방 이벤트’를 진행한다. 이용자는 이벤트 기간 인게임 전광판에서 보상 뽑기를 통해 획득한 재화를 코스튬, 시설 스킨 등으로 교환하거나 획득할 수 있다. 이와 함께 오는 6일부터 12일까지 매일 게임에 접속하면 특별 코스튬을 비롯한 보석, 기념코인, 과일 타르트, 티켓 등 특별한 아이템을 받을 수 있다.

네오위즈 자회사 파우게임즈는 총 3종의 모바일 게임에서 추석 이벤트를 진행한다. 먼저 ‘영웅전설: 가가브 트릴로지’는 오는 2일부터 15일까지 ‘추석 특별 출석 이벤트’를 통해 각종 재화와 소환권을 지급하며, 같은 기간 레오네를 제외한 모든 전설 영웅을 소환할 수 있는 ‘전설 복각 소환 이벤트’를 진행한다.

모바일 MMORPG ‘킹덤: 전쟁의 불씨’는 오는 15일까지 유일 변신 및 펫 도전 횟수에 따라 차등 보상을 제공하는 ‘GJ 이벤트’를 진행하고, 특별 푸시와 특별 데일리를 통해 변신 및 펫 카드와 성장 재화를 추가 지급한다. ‘프리스톤테일M’은 오는 8일까지 사냥과 PvP 전투에 도움이 되는 이벤트 버프 아이템을 선사하고, 사냥 시 경험치와 골드 획득량을 높여주는 추석 특별 버프를 적용한다.

보드게임 ‘피망 뉴맞고’는 오는 20일까지 ‘2025 달달한 추석 세일즈’를 진행한다. 이용자는 작은별, 초승달, 반달, 보름달 상품으로 구성된 달이 차오르는 4단계 프리미엄 패키지를 순차 구매할 수 있으며, 애니메이션 프로필과 명월 화투패를 획득할 수 있다. 4단계를 모두 구매한 이용자에게는 100일 동안 사용 가능한 명월 프로필과 10억냥 보너스가 특별 주어진다.

이와 함께 ‘피망 섯다’는 대규모 리뉴얼 업데이트를 진행했다. 캐릭터, 로비 등 인게임 디자인을 전면 개편했고, 기존 재화인 골드와 루비를 신규 재화로 교환해 주는 무료 이벤트도 진행 중이다. 골드는 신규 재화로, 루비는 뉴맞고와 연동하여 사용할 수 있는 다이아로 교환된다. 또한 뉴맞고에서 함께 사용할 수 있는 신규 재화 클로버를 보였다.

온라인 야구 게임 ‘슬러거’는 이날부터 두 차례에 걸친 ‘추석 연휴 운영자 이벤트’를 통해 경험치와 포인트샵 획득 포인트를 3배로 상향한다. 매일 경기를 진행한 이용자에게는 선수 드래프트권을, 이벤트 누적 참여 횟수에 따라 선수 패키지와 월드구질 등을 추가로 증정한다. 또 오는 11월3일까지 매일 한 경기 진행 시 지정석 1장을 지급하고, 누적 경기 횟수에 따라 월간 TOP 선수 확정권이 주어지는 달아달아 달토끼야 이벤트도 진행한다. 같은 기간 윷놀이에 참여하면 하루 한 번 최대 50만 캣을 지급한다.

온라인 FPS 게임 ‘아바(A.V.A)’는 GM 축복 이벤트를 통해 매일 플레이 미션을 달성하면 게임머니(유로)와 영구제 아이템을 획득할 수 있는 랜덤박스를 보상으로 제공하고, 추첨을 통해 1명에게 아바 키캡을 선물한다. 또 영구 총기를 비롯한 아이템 및 재화를 확정적으로 받을 수 있는 추석 기념 쿠폰과 아이템 할인 쿠폰, 그리고 경험치 버프를 지원한다. 이는 현재 진행 중인 ‘아바 X 스페셜포스’ 컬래버 이벤트와 맞물려 이용자들에게 더 많은 즐길 거리를 보여줄 것으로 기대된다.

온라인 RPG ‘신 천상비’는 오는 16일까지 ‘천상비 데이 맞이: 천삼 대축제’를 개최한다. 이벤트 기간 몬스터 처치 또는 목인형 타격을 통해 획득한 7종의 글자로 신규 수호령 금사(金巳)를 얻을 수 있다. 수집한 글자는 캐릭터 성장에 도움이 되는 아이템이 담긴 천삼상자 또는 천삼상자(특)로 교환할 수 있고, 흑토끼, 백토끼 등 다양한 수호령 제작도 가능하다. 이와 함께 오는 2일 오후 6시부터 10일 오전 10시까지 캐릭터의 빠른 성장을 돕는 ‘X2 배율 핫타임’도 운영한다.

