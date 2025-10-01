‘레전드 오브 이미르→미르4’…위메이드, 대표 IP 추석 이벤트 실시

레전드 오브 이미르 추석 이벤트 진행. 위메이드 제공

위메이드가 추석을 맞아 대표 IP 6종에서 특별 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

먼저 ‘레전드 오브 이미르’는 2일부터 16일까지 한가위 특별 상인 이벤트를 연다. 아스가르드 성 내 축복의 탑에 배치된 상인을 통해 중급 주문서 패키지 등이 포함된 복주머니를 100은화에 구매할 수 있다. 5일에는 영웅 스토리덱 포인트 상자, 솔의 발키리/디시르 소환권 등 특별한 아이템이 우편함으로 지급된다.

‘판타스틱 베이스볼’은 3일부터 9일까지 추석 릴레이 선물 이벤트를 진행한다. 1일 1회 한가위 보상 상자와 다이아 등을 지급하며, 한가위 보상 상자에는 프리즘 다이아 트레이드권, 고급 선수 카드 팩 티켓 등 알찬 보상이 들어있다.

‘미르4’는 오는 8일까지 몬스터를 사냥하고 총총·몽몽의 달맞이 상자를 모아 영웅 등급 제작재료와 무공서 등으로 교환할 수 있다. 또 15일까지 보름달을 수집해 전설 용신기 재료 선택 상자, 소환권 1000개 상자 등으로 바꿀 수 있는 한가위 보름달 교환상점이 열린다. 23일까지는 달맞이 암시장에서 용의 재료/무공서/정령석 소환권 등을 100동전에 구매할 수 있는 할인 행사도 진행한다. 이와 함께 풍요제 14일 출석과 한가위 7일 출석 이벤트를 통해 전설 청룡 조각상을 비롯한 풍성한 혜택이 제공된다.

‘미르의 전설2’는 강호의 만월 축제를 연다. 이용자는 오는 15일까지 사냥을 통해 획득한 송편을 윷놀이 증표로 바꿔 윷놀이 방에 입장할 수 있다. 윷 결과에 따라 등장하는 보스를 처치해 보옥과 신주를 비롯한 다양한 보상을 받을 수 있다. 또 사냥으로 모은 달의 조각은 질주 효과와 드랍률을 올려주는 색동옷이나 강화 버프로 교환 가능하다. 추석 일일 퀘스트 달님은 떡보를 완료하면 버프 효과가 있는 보름달(횃불)을 획득할 수 있다.

‘나이트 크로우’는 16일까지 이벤트 던전 만월의 연회를 운영한다. 던전에서 획득한 보름달 교환 증표는 강화 시도 중 파괴된 장비를 복구해주는 클레멘스의 쿠폰, 영웅 상급 장비 선택 상자, 버프 아이템 가막이의 송편 등으로 바꿀 수 있다. 같은 기간 출석 이벤트에서는 신규 탈 것 용맹한 아기 호랑이와 각종 소환권 등이 제공되며, 미궁 던전과 일일 퀘스트 보상도 한층 강화된다. 또한 보스 몬스터 트라쉬 처치 시 다양한 아이템이 들어 있는 트라쉬의 한가위 선물을 획득할 수 있고, 매일 저녁 8시부터 자정까지 경험치·골드·무기 숙련도 획득량이 증가하는 핫타임 이벤트도 열린다. 23일까지 진행되는 한가위 미션을 완료하면 합성 재도전 아이템 클레멘스의 플래티넘 쿠폰을 추가로 받을 수 있다.

‘미르의 전설3’는 22일까지 도둑개미 소굴 공략과 공동묘지 성묘 이벤트를 통해 버프 아이템 한가위송편과 한가위보은송편을 얻어 전투 효율을 극대화할 수 있다. 또 일일 미션으로 얻은 윷놀이윷을 활용한 윷놀이 이벤트에서는 윷놀이 말로 등장한 펫이 골인하면 해당 펫 이용권까지 추가 획득할 수 있으며, 신규 펫 춤추는 아기뱀을 비롯한 다양한 보상도 마련됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]