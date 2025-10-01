“실험비글에게 ‘새로운 견생’ 비행기를”… 제2회 입양제 열린다

제2회 실험비글 입양제 포스터. 비글구조네트워크 제공

“실험비글에게 반려견으로서 새로운 견생을 살 수 있도록 ‘비행기’를 태워주세요.”

제2회 실험비글 입양제가 오는 11일 서울 중구 명동의 커뮤니티하우스마실 3층에서 열린다. 비글의 행복을 기원한다는 의미를 담아 ‘비행기’로 명명된 이번 행사는 주최처인 비글구조네트워크가 보호 중인 강아지들이 반려견 입양에 관심 있는 사람들을 만나 교감하는 자리다. 지난 6월 1회 입양제를 통해 3마리 비글이 새 가족을 찾은 바 있다.

2015년 출범한 비글구조네트워크는 대학병원, 제약회사, 화학회사 등에서 실험용으로 쓰이던 비글을 구조해 충남 논산·보은 보호소에서 돌보며 입양을 보내는 단체다. 지난해 국경없는수의사회 감사패를 받은 강소영 서울디지털대 미디어영상학과 교수가 행사의 총괄 및 기획을 맡았다. 시몬스, 메리츠화재, 반려견 의류 업체 엘로우트라이앵글, 도그TV 등이 이번 행사를 후원한다.

이날 오후 2시부터 6시까지 이어질 입양제는 1회 행사 당시 입양된 비글 3마리를 향한 축하로 시작된다. 이들에게는 펫 침대 매트리스인 시몬스 N32 쪼꼬미, 엘로우트라이앵글의 반려견 티셔츠가 선물로 전달된다. 해당 물품은 향후 입양가족에게도 증정 예정이다.

이어서 진행되는 펫요가 프로그램에선 김윤정 JPMA 아로마 마사지 강사가 ‘내 사랑하는 펫과 함께 하는 요가’를 소개한다. 다음으로는 인보근 훈련사와 김다희 그루머 겸 훈련사가 반려견 훈련 및 미용 강의를 펼친다.

지난 6월 1회 입양제 당시 실험비글과 교감하는 참가자. 박재림 기자.

상시 프로그램으로는 국내 펫보험 1위 메리츠화재의 전문가 상담, 20년 경력의 타로 상담가의 펫타로, 물품 바자회 등이 준비됐다. 동물권과 입양 관련 일반인 인식 개선을 위한 캠페인 ‘한생명 한책임 한약속’이 진행되고, 내년 개소 예정인 강원대 수의대 실험센터 건립 반대 서명 등 동물실험반대 서명도 받는다.

실험비글이 어떻게 구조돼 입양까지 이뤄지는지를 담은 영상, 비글이 주연인 AI 드라마 등도 준비됐다. 미디어 아티스트인 김진섭 숭실대 언론홍보학과 교수는 이번 입양제 사진으로 전시회를 개최할 예정이다.

김세현 비글구조네트워크 대표는 “첫 입양제의 성공적 개최를 발판으로 더 큰 규모로 두 번째 행사를 준비했다”며 “비글 입양이나 동물권, 동물복지에 관심 있는 분들의 관심을 부탁드린다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

