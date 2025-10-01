KB손해보험의 ‘경민불패’ 또 이어진다… 차기 시즌 대체 홈구장 경민대 낙점

경민대 기념관 전경. 사진=KOVO 제공

‘경민불패.’

남자프로배구 KB손해보험은 1일 “의정부체육관 보수 공사 지연으로 인해 2025~2026시즌 홈 경기를 경민대학교 기념관에서 치르기로 최종 결정했다”고 밝혔다.

KB손해보험의 홈구장 의정부체육관은 지난해 11월 말, 시설물안전법에 따른 정밀 진단 결과 사용이 즉각 중단됐다. KB손해보험은 의정부시 및 경민대학교와 협의해 대체 홈구장을 경민대학교 기념관으로 마련하고 프로배구 경기장 기준에 맞게 조성한 후, 성공적으로 시즌을 마무리한 바 있다.

구단은 새 시즌 V리그는 원래 홈구장인 의정부체육관을 그대로 사용하려 했지만, 변수가 생겼다. 당초 지난 9월 완료 예정이던 의정부체육관 보수 공사가 늦춰진 것. 지붕 보강설계안에 대한 심의 통과가 늦어지면서 재개관 일정이 내년 상반기 이후로 미뤄지게 됐다.

KB손해보험 홈 팬들이 경민대 기념관에서 응원전을 벌이고 있다. 사진=KB손해보험 배구단 제공

그에 따라 KB손해보험은 두 시즌 연속 홈 경기장 폐쇄라는 어려움을 직면했지만, ‘팬 퍼스트’와 ‘신뢰 존중’이라는 구단 핵심 가치 실현과 팬들에게 감동을 선사하겠다는 약속을 지키고자 연고지 내에서 홈 경기를 치르기로 의정부시와 협의했다.

의정부시는 2024~2025 시즌 대체 홈구장이었던 경민대가 가장 현실적인 대안이라 판단했고, 경민대와 체육관 대관 논의를 진행했다. 경민대 역시 지난 시즌 KB 배구단 홈 경기 유치를 통해 긍정적인 시너지 효과를 경험했으며, 학교 인지도 상승과 지역사회 기여의 성과를 높이 평가했다. 결국 경민대는 의정부시의 요청을 흔쾌히 받아들이고 경민대학교 기념관을 KB손해보험의 대체 홈 구장으로 제공하기로 했다.

구단 관계자는 “의정부체육관 재개관이 미뤄져 홈 팬들에게 불편을 드리게 돼 죄송하다. 개막 일정에 맞춰 차질 없이 홈 경기를 준비하겠다”며 “대체 경기장을 물색해준 의정부시와 적극 협조해준 경민대학교에 감사하다”고 전했다. 경민대 관계자도 “KB 배구단의 홈 경기를 다시 유치하게 되어 기쁘며, 구단이 새 시즌에도 ‘경민불패’ 신화를 이어나갈 수 있도록 최대한 지원하겠다”고 약속했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

